¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×À¤³¦Åª¥ª¥Ú¥é²Î¼ê »°±º´Ä¤µ¤ó¤ò¡Ø²Ö²Ð¡Ù¤ÇÉ½¸½ ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ÇÃæ³Ø¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤Î4¿Í¤¬¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËÄ©¤à¡Ú¸½¾ì¤«¤é¡¢¡Û
ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤¿ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤æ¤«¤ê¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢»°±º´Ä¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»°±º¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤òÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬²Ö²Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏ¸µ¤æ¤«¤ê¤Î°Î¿Í¤ò²Ö²Ð¤ÇÉ½¸½ ÂÞ°æÃæ¤ÎÃæ³ØÀ¸
7·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Õ¤¯¤í¤¤±ó½£¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£Ìë¶õ¤òºÌ¤ë2Ëü5000È¯¤Î²Ö²Ð¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÞ°æÃæ³Ø¹»¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤¹¡£
¡ãÃæ³ØÀ¸¡ä¡Ö¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥óÁá¤¯¤Í¡× ¡Ö¤¹¤²¤§¡×
¡ã¥¤¥±¥Ö¥ó ¹â¶¶ÈþÈÁ»ÒÉû¹©¾ìÄ¹¡ä
½êÂ°¤¹¤ë4¿Í¤Ï¡¢ÂÞ°æ»ÔÀ©20¼þÇ¯¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î²Ö²Ð¥áー¥«ー¥¤¥±¥Ö¥ó¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤æ¤«¤ê¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê»°±º´Ä¤µ¤ó¤Î²Ö²Ð¤ò¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿»°±º´Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥é¡ÖÄ³¡¹É×¿Í¡×¤Ë2000²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÃæÅì±óÃÏ°è¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢É×¤ÎÀ¯ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤âÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤ÎÊè¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¿Í¤Ï´Ä¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤äÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ºÝ¤Ë²Î¤Ã¤¿²Î»ì¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢´Ä¤µ¤ó¤Î°ìÀ¸¤ò²Ö²Ð¤Î¼ïÎà¤ä¿§¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂÞ°æÃæ³Ø¹» ¿ÀÂ¼Þ«´õ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯ÇÈÄ¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èá¤·¤¤´¶¾ð¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¹â¶¶Éû¹©¾ìÄ¹¡ä¡Ö¤³¤ì¤¬¾Ã¤¨¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤Î»°±º´Ä¤µ¤ó¤ÎÈá¤·¤ß¤ä¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯²Ö²Ð¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë?¡× ¡ãÃæ³ØÀ¸¡ä ¡Ö¤Ï¤¤¡×
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¤ÏÌó40»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿ÀÂ¼¤µ¤ó¡ä¡ÖºÇ½é¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Ê¸»ú¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢¤É¤ì¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Ö²Ð¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È´§µÆ¡Ê¡á²Ö²Ð¤Î¼ïÎà¡Ë¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡Ê¸÷¤ÎÄ¹¤µ¤¬¡ËÂ³¤«¤Ê¤¤²Ö²Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤è¤¯Ä´À°¤·¤ÆÈï¤ê¤¹¤®¤º¡¢´Ö¤¬¶õ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¹â¶¶Éû¹©¾ìÄ¹¡ä¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç²Ö²Ð¤Ï¡£¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡ã¿ÀÂ¼¤µ¤ó¡ä¡ÖÀµÄ¾¡¢Á°¤Î2¤Ä¤¬¿ô¤âÎÌ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡ãÂÞ°æÃæ³Ø¹» Ë¾·îÍÚæÆ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ã¿ÀÂ¼¤µ¤ó¡ä¡ÖÂ¾¤Î²Ö²Ð¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¿ô¤äÂç¤¤µ¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡ãÂÞ°æÃæ³Ø¹» »³Íüºó¶õ¤µ¤ó¡ä¡Ö²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
ÃÏ¸µ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë°Î¿Í¤Î¸ùÀÓ¤ò²Ö²Ð¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£4¿Í¤Î»×¤¤¤¬²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»°±º´Ä¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤äÈëÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë²Ö²Ð¤ÎÆÃÄ§¤ä¸ú²Ì¤Ê¤É¤òËÜ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢²Ö²Ð¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¤¥±¥Ö¥ó¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó40Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿2025Ç¯¤Î¤Õ¤¯¤í¤¤±ó½£¤Î²Ö²Ð¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤Ò¤È²Æ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
