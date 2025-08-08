【ヤマヒロのぴかッと金曜日】

２週続けて恐縮だが、今日もおにぎりの話から。今週はコンビニで売り出された「備蓄米の塩にぎり」を食べた。袋から取り出した直後は思ったよりパサつきが少なかったが、時間をおいて残りを口に入れた時には、食べられないということはなかったけれど普通の塩おにぎりとはずいぶん差が出て、口中にザラザラした食感が残った。税込み１０８円。うどんやラーメンなど汁物と一緒に食べるなら、私にはこれで十分だ。

昨年産の白米が足りていない現状で、贅沢（ぜいたく）は言えない。いつもながらの企業努力には頭の下がる思いだが、返す返す悔しさが残るのは、稲穂の国で、なぜこんなに主食に頭を悩まさなければならないのだろうということだ。

半世紀以上思うようにコメを作らせなかった政府が、方針を転換するのだという。

衆議院のみならず参議院でも惨敗し、いつ内閣不信任案が可決されても不思議でない緊張感の中で続投の意向を示す石破首相が、自身がかねて主張し続けてきた「コメ増産」に大きく舵（かじ）を切ることになった。このニュースを、メディアはこぞって『歴史的大転換』の見出しで伝えている。農業にまともに向き合い、より良いものにするための第一歩としては歓迎するが、これは簡単な話ではない。

販売目的で稲作をする農家はこの５年で３割減った。コメ農家の平均年齢は約７０歳と年々生産人口が減っていく中、誰に増産を託すというのだろうか。少人数でこなせる大規模農場に転換するための「圃場（ほじょう）整備」は相当難航する。もとよりこの国は、中山間地域の小さな田んぼが多い。生産量を上げるには、担い手を増やすしかないのだ。

また、現役農家にも不安はある。量産した結果、コメの値段がまた暴落する危険性があるがその対策は打てるのか。コメ余りを防ぐため輸出を拡大するというが、思うように売れるのか。

毎年、長期間の高温熱波が続く現況を考えると、品種の改良も地域ごとにこれまで以上に進めなければならない。そのためには２０１８年に廃止した種子法を復活させる必要がある。地方をくまなく歩いたというのなら、それを誰よりも石破首相が一番理解しているはずだ。

民間企業の種子生産参入を促す「種子法廃止」に踏みきって以来、見え隠れする外国資本の影。そして、トランプ関税を巡る議論の中で飛び出した米国産コメの輸入拡大は、将来的に最も注視しなければならない問題だ。何かイヤな予感がしてならない。

族議員と官僚が癒着して動かしてきた自民党型政治を、もう国民は許さない。多党政治の時代、少数野党が政策ごとにどう関与して結果を残していけるのかがこれからのカギとなる。石破政権に対する風当たりは強いが、これまでの自民党のリーダーには成し得なかった問題の道筋をせめて在任中につけるべきじゃないか。その一つが『コメの未来』だ。安心してコメを作れる環境が整ったとき、初めて『歴史的大転換』を成し遂げたと評価されていいだろう。（元関西テレビアナウンサー）

◇山本 浩之（やまもと・ひろゆき）１９６２年３月１６日生まれ。大阪府出身。龍谷大学法学部卒業後、関西テレビにアナウンサーとして入社。スポーツ、情報、報道番組など幅広く活躍するが、２０１３年に退社。その後はフリーとなり、２４年４月からＭＢＳラジオで「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜日・８〜１０時）などを担当する。趣味は家庭菜園、ギターなど。