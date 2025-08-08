今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の7日に放送された第94回の平均世帯視聴率が16・0％（関東地区）だったことが8日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・9％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、嵩（北村匠海）は思い切り漫画を描きたいと、会社を辞める意思をのぶ（今田美桜）に伝える。のぶは全力で応援すると答え、希望に燃える2人だったが…。5年後、相変わらず嵩は三星百貨店で働いていた。副業の稼ぎが安定してきたものの、いざ辞めるとなると不安が募る嵩。そんなある日、偶然いせたくや（大森元貴）と再会する。たくやと話すうちに勇気づけられた嵩は、その夜、改めてのぶに漫画一本でやっていくことを伝える。

メイコ（原菜乃華）は長女を連れて健太郎（高橋文哉）と、のぶに会いに来る。メイコのおなかには2人目の子どもがいた。そしてのぶと嵩の家で産気づき、2人目が生まれる。