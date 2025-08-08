☆阪神―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝伊藤将、ヤクルト＝高梨

７日は中日に敗れて連勝が２でストップした阪神。敗れはしたが、主砲の佐藤輝は４回の第２打席に中越えの２９号本塁打を放った。８日に本塁打を放てば、両リーグ最速での３０本塁打到達となる。過去に阪神の両リーグ最速３０本塁打は以下の通り。

年 打 者 月・ 日 試合数

７４ 田淵 幸一 ８・ ７ ８０

７５ 田淵 幸一 ７・３１ ７７

７７ ブリーデン ８・ ６ ８８

８２ 掛布 雅之 ９・１３ １１２

８５ バース ７・２７ ７０

１０ ブラゼル ７・１１ ７８

※７４年の田淵は王貞治（巨人）と同日。試合数はチームのシーズン通算試合数

両リーグ最速到達なら球団では１０年のブラゼル以来の両リーグ最速３０号となるが、球団の日本人では８２年の掛布以来となる。ちなみに佐藤輝の京セラＤでの本塁打は４本。今年も４月３日のＤｅＮＡ戦でマークしており、今季２本目の京セラＤでの本塁打で３０号到達なるか。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ジャクソン、巨人＝山崎

☆中日―広島（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、広島＝高

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順