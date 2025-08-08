¡Úµð¿Í¡Û£±£µ£µ¥¥íº¸ÏÓ¡¦ÂåÌÚÂçÏÂ¤¬ÀèÈ¯¡¡£³·³¥È¥Ã¥×£·È¯¤Î£±£¸ºÐÃÝ²¼×Ò¶õ¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½¾ëÀ¾Âç¡Ê£¸Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¸Æü¡¢¾ëÀ¾Âç¤È¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë¼õ¤±¤¿¡Öº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡×¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡á£Ô£Ê¼ê½Ñ¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿°éÀ®¤ÎÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¡££¶·î£±£·Æü¤Î£³·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£··î¾å½Ü¤Î£³·³Àï¤Ç¤ÏºÇÂ®¤ò£³¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë£±£µ£µ¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤¬¡¢ÂçÄÅ°½ÌéÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é£³·³¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×£·ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õ¡Ê¤é¤¤¤¢¡ËÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡Ê¿»³
¡¡£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÃæÅÄ
¡¡£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ºû¸¶
¡¡£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡ÃÝ²¼
¡¡£µÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ËÌÂ¼
¡¡£¶ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÁêÂô
¡¡£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ÅÄ¾å
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÂçÄÅ
¡¡£¹ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡Â¼»³
¡¡Åê¼ê¡¦ÂåÌÚ