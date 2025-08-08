¹âº½Ç®¡¢4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï3.7ÇÜÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¢º£´üÇÛÅö¤ò¼Â¼ÁÁý³Û½¤Àµ
¡¡¹âº½Ç®³Ø¹©¶È <1969> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î8Æü¸áÁ°(09:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.7ÇÜ¤Î109²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î380²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï28.7¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î7.5¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢9·î30Æü³äÅö¤Î1¢ª2¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î173±ß¢ª130±ß(³ô¼°Ê¬³äÁ°´¹»»¤Ç¤Ï174±ß)¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï¼Â¼Á0.6¡ó¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.7¡ó¢ª10.7¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
