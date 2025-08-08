¥¹¥Ð¥ë¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡Ö¿··¿E-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª 375ÇÏÎÏ¡ÖÄ¶¹âÀÇ½¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×ÅëºÜ¤Î½ÓÂ¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¤âÉü³è¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡© 26Ç¯²¤½£¤ÇÈ¯Çä¤Î¡Ö¿··¿SUV¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡ÖÅÁÅý¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¡×Éü³è¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î²¤½£Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯7·î18Æü¡¢2025Ç¯Ëö¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î¿··¿¼Ö3¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¡ÖE-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯½Õ¤ËÀäÈÇ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÅý¤Î¡È¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡ÉÌ¾¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿E-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿3¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿¡Öe-Subaru¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤È¿··¿¡Ö¥¢¥ó¥Á¥ã¡¼¥Æ¥Ã¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿··¿E-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤ê¹â¤¤¥Ñ¥ï¡¼¡¢Í¥¤ì¤¿¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢¤è¤êÂ®¤¤½¼ÅÅÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Â¿´¤ÈÌû¤·¤µ¡×¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¿··¿E-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÎEV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Ó¡¼¥¯¥ë¤Î¿··¿¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¿··¿¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÌ¾¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¤½£¤Ç¤Ï30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¥´¥ó¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë½é¤ÎÅÅÆ°SUV¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥½¥ë¥Æ¥é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤â¤ÄÂ¿ÍÑÅÓÀ¤äÁöÇËÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¼«¿®¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡¢¹âÀÇ½¤ÊÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÍ»¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡74.7kW¡¿h¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Á°¸å¤Ë¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï280kW¡Ê375HP¡Ë¡£0-60mph¡ÊÌó96km¡¿h¡Ë²ÃÂ®¤Ï4.4ÉÃ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï450km°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÄãÃÏ¾å¹â210mm¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ëX-MODE¡×¤âÈ÷¤¨°Ï©¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤±¤ó°úÇ½ÎÏ¤Ï1.5¥È¥ó¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢Âç·¿¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢18¥¤¥ó¥Á¤ª¤è¤Ó20¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤â¥½¥ë¥Æ¥é¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£ÆÃ¤ËÂçÍÆÎÌ¤Î²Ù¼¼¶õ´Ö¤È¤·¡¢Âç·¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹4¤Ä¤¬ÀÑºÜ²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿E-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢²¤½£¤Ç2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤è¤êÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿E-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆ³ÆþÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÇÑ»ß¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤ó¡×¡ÖÂç¤¤Ê²Ù¼¼¤Î¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°Éü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡ÖEV¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö´õË¾¡×¤Ê¤É¡¢BEV¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤Àº¬¶¯¤¤ÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡×¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥° ¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿SUV¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âç·¿¤Î²Ù¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥¬¥·¥£ ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸å·Ñ¼Ö¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢³¤³°ÀìÍÑ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹ñÆâÆ³Æþ¤òË¾¤à¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÀøºßÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤âº¬¶¯¤¤¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£