¡¡¹âÃÎ¸©¼¼¸Í»Ô¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÌîºÚ¡Ö¤Ü¤¿¤Ê¤¹¡×¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ê¥¹¤Î5ÇÜ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ï·ª¤ä°ò¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤â¡£¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ý³Ïºî¶È¤Ï¡¢25¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Þ¤Ç´Ý¡¹¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä³ÎÇ§¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¡£À¸»º¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢Ã«¸ýÀººî¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿Àå¿¨¤ê¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ÉÂçÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ½¸Íî³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ü¤¿¤Ê¤¹¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â¼¼¸Í»Ô¤ÎÌó20ÇÀ²È¤Î¤ß¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯ÉÊ¼ï¡£Î®ÄÌÎÌ¤Ï3ËüËÜ¤ËËþ¤¿¤º¡¢¸©³°¤Ç¤ÏÅìµþ¤äÂçºå¤Î°ìÉô°û¿©Å¹¤Ë¤·¤«²·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£