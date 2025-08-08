OMNI LAN

エミライは、SilentPowerの新製品として、LANコンディショナー「OMNI LAN」を8月22日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は132,000円前後。ラックマウントキットも同17,600円前後で同日に発売する。

「一般的なネットワークスイッチは、設計が不十分な機器やノイズを発する機器からのノイズを遮断するように作られておらず、むしろ、ノイズの多いシステム同士を接続してしまい、システム全体のノイズを増幅させてしまうことがある」という。OMNI LANでは、中核として光絶縁技術を導入。入力データを一度光信号に変換してから再び電気信号に戻すことで、入力と出力を完全に電気的に分離。これにより、従来のスイッチでは悪化していた電気的ノイズや干渉を大幅に低減するという。

変換処理後、OMNI LANはアクティブ回路とフェムト秒精度のGMTクロックを使用してデータストリームを再構築。ネットワーク全体で極めて低いジッターと高精度なクロック同期を実現する。

高解像度TFTディスプレイを搭載し、光SFP、SC、産業用M12を含む全13ポートの帯域幅使用状況をリアルタイムでモニタリングすることもできる。

ノイズや干渉が音楽ストリーマーやDACに到達する前に完全に除去。デジタル信号の品質を保持するという。DACとストリーマー用に、4つの超高純度ポートを用意するほか、外部クロック接続用の10MHz BNCマスタークロック入出力も備える。別途用意した外部電源も使用可能。

プロ向けとしては、光SFPと産業用M12を含む13個のポートを備え、多様な統合が可能。トラブルシューティングとパフォーマンス監視のためのリアルタイム帯域幅表示機能も備える。

別売のOMNI Rack Mount Kitを追加し、ラックマウントも可能。このマウントキットは冷間圧延鋼で製造され、通気性を最適化。シングルおよびデュアルデバイス構成、前面または背面取り付けをサポートし、2台連結して強力な24ポートスイッチを作成することもできる。

STANDARDポートはRJ45×8、光SFP、BNC(クロック入力/出力)を装備。ULTRA PUREポートはRJ45×2、光SC、M12。外形寸法は214×157×41mm、重量は1.06kg。