¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù»â»ÒºÂ¤Î²«¶âÀ»°á¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö°ìµ±¡×¤¬À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX¤ËÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¤è¤ê¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥ì¥ª°ìµ±-²«¶âÀ»°á¤Î·Ñ¾µ¼Ô-¡×(23,100±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î8Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥ì¥ª°ìµ±-²«¶âÀ»°á¤Î·Ñ¾µ¼Ô-¡×(23,100±ß)
¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¤è¤ê¡¢»â»ÒºÂ(¥ì¥ª)¤Î²«¶âÀ»°á¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö°ìµ±¡×¤¬ÀÄÆ¼À»Æ®»ÎÍÑ¤ÎEX METALÁÇÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX¤ËÅÐ¾ì¡£
ÁÇÂÎ¤ÏEX METALÁÇÂÎ¤òºÎÍÑ¡£À»°á¤ÎºÌ¿§¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢É½¾ð¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢É½¾ð¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£»â»ÒºÂ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§·ÁÂÖ¤Ë´¹Áõ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¼ÖÅÄÀµÈþ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
