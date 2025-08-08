6·î¤Î²È·×¾ÃÈñ+1.3%¡¡2¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹
6·î¤Î²È·×Ä´ºº¤Ç¡¢¾ÃÈñ¤Ë»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï1.3%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î¤Î2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¾ÃÈñ¤Ë»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï29Ëü5419±ß¤Ç¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼Á¤ÇµîÇ¯6·î¤ÈÈæ¤Ù1.3%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¢§²ÈÄÂÃÏÂå¤äÀßÈ÷½¤Á¶¡¦°Ý»ýÈñÍÑ¤ò´Þ¤à½»µïÈñ¤¬+11.6%¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¢§¼«Æ°¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¸òÄÌÈñ¤¬+22.4%¤ÈÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¿©ÎÁ¡×¤Ø¤Î»Ù½Ð¤Ï¡Ý2.1%¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡ÖÊÆ¡×¤Ï-12.1%¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢ÊÆ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ²ÈÄí¤ÎÊÆ¤Î¹ØÆþÎÌ¤¬¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢²Á³Ê¤Î°Â¤¤È÷ÃßÊÆ¤¬¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£