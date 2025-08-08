¼¯»ùÅç¸©¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡¡¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ç·ç¹ÒÊØÈ¯À¸¡¡¼¯»ùÅç¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë·×45ÊØ¤Ë±Æ¶Á¡Ê¸áÁ°9»þ»þÅÀ¡Ë
¼¯»ùÅç¸©¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ç¤Ï·ç¹ÒÊØ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤ªËßµÙ¤ß¤ÎÂ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê8Æü¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ä±âÈþÂçÅç¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë41ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2800¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´Æü¶õ¤â4ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½560¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î±¿¹Ò¾ðÊó¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£