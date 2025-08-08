【FOD】韓国人気BLウェブ漫画『何か間違っている』スピンオフドラマ配信！

フジテレビは8月9日 0時より、同社が運営する動画配信サービス「FOD」にて、韓国BLドラマ『何か間違っている Something’s Not Right』を独占配信します。

https://fod.fujitv.co.jp/title/208s （配信ページ）

■友情が愛情に変わるとき……

友情と恋の狭間で揺れる2人の甘酸っぱくてちょっと不器用なラブストーリー

韓国BL『何か間違っている Something’s Not Right』は、ウェブトゥーン原作の人気漫画『人気は何か間違っている』のスピンオフ作品として2025に製作されたドラマ。

いつもそばにいる幼なじみを、ひそかに思い続けてきた青年が友情と愛情の間で思い悩む姿を描く同作は、友情が愛情へと変わり、その戸惑いが詩的なリズムで美しく表現されています。

静かに揺れる青年の心情が静かに画面越しに伝わり、多くの共感を集めることが期待されている作品です。

同作では、新人俳優のチェ・ミンホ、チョン・ジェヒョン、チ・ミンソの3名が主演を務めます。登場人物の感情を見事に消化した、視聴者の心を魅了するみずみずしい演技にも要注目です！

◇【ストーリー】

大学生のド・バウは幼なじみで親友のチ・フンに片思いをしている。フンに対する思いが募り、友達でいることに耐えられなくなったバウはフンとの関係を絶とうとする。しかし、何も知らないフンは、事情があるのだろうと考えて今までどおりバウのそばを離れない。そんなある日、バウが胸中を書きためていたノートをアニメ学科のチョン・ハミンに拾われる。バウのノートを書きかけの小説だと勘違いしたハミンは、バウに物語の続きを書いてくれと言うが……。

■ドラマ概要

●タイトル：『何か間違っている Something’s Not Right』（全8話）

●配信：8月9日 0時〜独占配信開始 毎週土曜日、日曜日に2話ずつ新エピソード配信

●出演：チェ・ミンホ、チョン・ジェヒョン、チ・ミンソ

●原作：タクボン『人気は何か間違っている』

●スタッフ：

・演出: ソン・ユファン

・脚本: ソ・ジウン、ソン・ユファン

