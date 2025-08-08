Àî½Å¤äÎÉÉÊ·×²è¤¬¹â¤¤¡¢£Í£Ó£Ã£É¤ÎÄê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¿·µ¬ºÎÍÑ¡þ
¡¡Àîºê½Å¹©¶È<7012.T>¤äÎÉÉÊ·×²è<7453.T>¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î£¸ÆüÁáÄ«¤Ë£Í£Ó£Ã£É¤ÎÄê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤ÏÀî½Å¤ÈÎÉÉÊ·×²è¤Î£²ÌÃÊÁ¤¬¿·µ¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ü³°ÌÃÊÁ¤ÏÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×<4324.T>¡¢¥Û¥·¥¶¥<6465.T>¡¢¥ª¥à¥í¥ó<6645.T>¡¢¾®ÌîÌôÉÊ¹©¶È<4528.T>¡¢¥ê¥³ー<7752.T>¤Î£µÌÃÊÁ¡££¸·î£²£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
