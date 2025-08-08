オーテックは急伸、環境システム事業好調で第１四半期営業利益は９．５倍 オーテックは急伸、環境システム事業好調で第１四半期営業利益は９．５倍

オーテック<1736.T>は急伸し実質上場来高値を更新している。７日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高６４億８５００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益５億２２００万円（同９．５倍）、純利益３億８７００万円（同８．０倍）と大幅増益となったことが好感されている。



ビル管理の中央監視装置や自動制御システムの建設・メンテナンスなどを手掛ける環境システム事業で、既設工事の完成工事高が増加したことが牽引した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３１０億円（前期比１．３％減）、営業利益３３億円（同１８．０％減）、純利益２２億５０００万円（同２１．７％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS