加賀電子<8154.T>はマドを開けて買われ急伸。７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５３００億円から５７４０億円（前期比４．８％増）へ、純利益を１６５億円から２４２億円（同４１．７％増）へ上方修正すると発表した。同業の協栄産業<6973.T>の完全子会社化に伴う影響を織り込んだ。また、配当予想について従来の普通配当１１０円に特別配当１０円を上乗せし年１２０円とする方針も示しており、好感した買いを呼び込んでいる。



あわせて、取得上限４９２万株（自己株式を除く発行済み株数の９．４％）の自社株買いを実施すると発表した。政策保有株縮減の観点から既存株主が売却の意向を示したため。８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で４９１万７４００株を取得した。



