¥Æ¥¹£È£Ä¤ÏµÞÍî¡¢£²£µÇ¯£¶·î´ü½ãÍø±×£¸£³¡ó¸º¤Ø²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥Æ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<5074.T>¤ÏµÞÍî¡££·Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£¶·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò£³£¸£°²¯±ß¤«¤é£³£¶£¶²¯±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ£±£¹¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£·²¯±ß¤«¤é£²²¯±ß¡ÊÆ±£¸£³¡¥£±¡ó¸º¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â£·±ß£¶£¶Á¬¤«¤é£µ±ß£±£²Á¬¡ÊÁ°¤Î´ü£±£¶±ß¡Ë¤Ø¸º³Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ùµ¤¤·¤¿Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÅÎÏ¤Î¾®Çä¤ê¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Ç³ÎÁ¤Î¶¡µë¤Ê¤É¤¬ÄãÄ´¤Ê¤¿¤á¡£»ý¤ÁÊ¬Ë¡¤Ë¤è¤ëÅê»ñÂ»¼º¤Ë²Ã¤¨¡¢´üËö¤Ë¤ª¤±¤ë°ÙÂØº¹Â»¤ÎÉ¾²Á±Æ¶Á¡Ê¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»±×¤Î±Æ¶Á½ü¤¯¡Ë¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÅÅÎÏ¤Î¾®Çä¤ê¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Ç³ÎÁ¤Î¶¡µë¤Ê¤É¤¬ÄãÄ´¤Ê¤¿¤á¡£»ý¤ÁÊ¬Ë¡¤Ë¤è¤ëÅê»ñÂ»¼º¤Ë²Ã¤¨¡¢´üËö¤Ë¤ª¤±¤ë°ÙÂØº¹Â»¤ÎÉ¾²Á±Æ¶Á¡Ê¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»±×¤Î±Æ¶Á½ü¤¯¡Ë¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS