¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤¬µÞÆ¤·¾å¾ìÍè¹âÃÍ¡¢£´～£¶·î´ü¤ÏºÇ½ª¹õ»ú£´£²£±£¸²¯±ß¤ËÅ¾´¹
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤ÏÂçÉý¹â¤Ç£´ÆüÂ³¿¤·¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£´～£¶·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤Ï£±Ãû£¸£²£°£³²¯£´£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï£´£²£±£¸²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï£±£·£´£²²¯£¸£±£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Ö£Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦ ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤Ë¤è¤ëÅê»ñÍø±×¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤¬¶ÈÀÓ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
