日本化が一時Ｓ高、電子セラミック需要増など追い風に今期業績・配当予想を上方修正

日本化学工業<4092.T>が一時ストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２６６８円に買われ、年初来高値を更新した。同社は７日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を増額修正しており、ポジティブ視されたようだ。今期の売上高予想はこれまでの見通しから１５億円増額して４０５億円（前期比４．３％増）、最終利益予想も１５億円増額して２６億円（同１．６％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して増益を計画する。年間配当予想は１４円増額して１２０円（同２８円増配）に見直した。



４～６月期において、車載向けと通信向けの電子セラミックの需要と、ホスフィン誘導体の触媒向けの需要が増加した。売上高の増加と原価改善の効果を見込み、業績予想を見直した。４～６月期の売上高は前年同期比５．５％増の１０９億４９００万円、最終利益は同３．９％減の１２億３００万円だった。



出所：MINKABU PRESS