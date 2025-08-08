第12回ワールドゲームズ、成都で開会式

中国南西部の四川省成都市で8月7日夜、第12回ワールドゲームズの開会式が行われました。

大会執行委員会は7日午前に行われた記者会見で、27の競技会場は今年7月にすべて引き渡され、競技用器材、施設設備、情報システムはすべて設置と調整を完了したと説明しました。8つの競技区域委員会、21の競技会場センター、21の専門運営センター、11種類の公式提携ホテルは、7月から大会時の運営体制に入ったとのことです。

説明によると、今回のワールドゲームズでは計34競技、大分類60種目、小分類256種目が実施されます。一部の種目は8月6日に始まりました。記者会見では選手代表が、今回のワールドゲームズへの期待を示しました。

ワールドゲームズのチケットは6月30日に全世界に向けて同時発売されました。今大会は116の国と地域からの選手6679人や、チーム関係者、技術関係者が参加する、ワールドゲームズ史上最大規模で参加者が最も多い大会です。

8600人を超える大会ボランティアと500カ所余りの都市ボランティアのサービス拠点もすでに稼働しており、世界各地から訪れた大会参加者と観光客にボランティアサービスを提供しています。（提供/CRI）