¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¡È·ã¥ì¥¢¥é¥¤¥Ö¡É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¶Ê¤òCD¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤ËBillboard¡¡Live¡¡TOKYO¡¢6·î¤ËBillboard¡¡Live¡¡OSAKA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ò½¸¤á¡ÖFuyumi¡¡Sakamoto¡¡Special¡¡Live¡ÁÁÛ¤¤¤Ó¤È¡Á¡×¤È¤·¤Æ10·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¹½À®¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¨»þ´°Çä¤·¡¢²ñ¾ì¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ó¤ÎCD¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡ÖÎø¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡Ë¡¢¡Ö·î¡×¡Ê·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥¯¥é¡¢»¶¥ë¡Ä¡×¡ÊGACKT¡Ë¤Ê¤É¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤¬Ãæ¿´¡£¤¿¤ÀºäËÜ¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¡¢¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥Ö»þ¤Î²»¸»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤¯¡£