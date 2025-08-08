『LOVE IT! ROCK 2025』出演者第2弾発表 総勢82人に【一覧あり】
8日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2025」の出演者第2弾が発表された。これで、総勢82人となった。
今年も約1万席に対して約15万件の応募が殺到。先日出演者第1弾が発表され、大きな話題を呼んでいる。
■『LOVE IT! ROCK 2025』出演者
MC：川島明（麒麟）・田村真子（TBSアナウンサー）
※50音順
月曜メンバー：なすなかにし／馬場裕之（ロバート）／ぼる塾／本並健治／丸山桂里奈
火曜メンバー：アインシュタイン／ビビる大木／モグライダー／若槻千夏
水曜メンバー：アルコ＆ピース／柴田英嗣（アンタッチャブル）／見取り図／矢田亜希子／ロングコートダディ
木曜メンバー：石田明（NON STYLE）／ギャル曽根／男性ブランコ／ニューヨーク／横田真悠／令和ロマン
金曜メンバー：太田博久（ジャングルポケット）／くっきー！（野性爆弾）／近藤千尋／東京ホテイソン／宮下草薙
ゲスト：青木マッチョ（かけおち）／岩崎大昇（KEY TO LIT）（※崎＝たつさき）／おいでやす小田／かが屋／コットン／小森隼（GENERATIONS）／佐野晶哉（Aぇ! group）／さらば青春の光／三拍子／サンボマスター／すゑひろがりず／タイムマシーン3号／超ときめき▼（ハート）宣伝部／鶴崎修功／マヂカルラブリー／マユリカ／山添寛（相席スタート）／RAG FAIR
アナウンサー：赤荻歩／熊崎風斗／南後杏子／南波雅俊
