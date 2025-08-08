¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡¡¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃíÌÜ¤ÏÉð°æè½Î¤²Â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥Âè£µ£³²ó¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Ê¼¸Ë»ÙÉô¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¹±Îã¤Î¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¡£Æôºê½Ð¿È¤ÇÅöÃÏ£Çµ¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿à¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î½÷¿ÀáÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£±¡Ë¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤°¤ÎÉð°æè½Î¤²Â¤À¡£
¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢½ë¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤¬Âç¹¥¤¤Î»ä¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±½ë¤¤¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£³§¤µ¤Þ¤âÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¿È¤â¿´¤â¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö²Æ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤ªËß¡×¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¡Ö¤ªËß¡×¤È¸À¤¨¤ÐÃÏ¸µÁª¼ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£³ÆÃÏ¤ÇÃÏ¸µÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ä¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î´é¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ·ø¥¯¥é¥¹¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´é¤òÇä¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀèÇÚ¥ì¡¼¥µ¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æôºê¤Ç¤â£¹Æü¤«¤é¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥Âè£µ£³²ó¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¼¸Ë»ÙÉô¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Æôºê½Ð¿È¤Ç£Çµ¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ä¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ¿´¤ÏµÈÀî¸µ¹ÀÁª¼ê¤È°ðÅÄ¹ÀÆóÁª¼ê¤Î£²¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÈÀîÁª¼ê¤Ï£Ó£Ç£´£Ö¡¢£Çµ£²£°£Ö¡£¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë¤Ç¤â£Ç£×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£´Ï¢ÇÆÃæ¡¢¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¤â°ìºòÇ¯¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ðÅÄÁª¼ê¤â£Çµ£´£Ö¤È¼ÂÀÓ¤Ï¾å°Ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ê¼¸Ë»ÙÉô¤ÏµÈÀîÁª¼ê¤È°úÂà¤µ¤ì¤¿µûÃ«ÃÒÇ·¤µ¤ó¤Îà£²¶¯á¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÀîÁª¼ê¤âµûÃ«¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤í¤½¤í¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿£±£°·îÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤âÊ¼¸Ë»ÙÉô¤ÎÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Êµã¤¯¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¤Ïà¿·ÀªÎÏá¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Àµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÅÄÎ¶ÇÏÁª¼ê¡¢½éÆüÁªÈ´Àï¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÃ«°ìÊ¿Áª¼ê¡¢²ÃÆ£æÆÇÏÁª¼ê¤Î¼ã¼ê¥È¥ê¥ª¤ÏÊ¼¸Ë»ÙÉô¤Îà¿·¤·¤¤´éá¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡¡¤Ç¤â¤Ç¤â¡Ä¡¢»ä¤¬º£¡¢Ê¼¸Ë»ÙÉô¤Ç°ìÈÖ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉð°æè½Î¤²ÂÁª¼ê¤Ç¤¹¡££··î¤¬¤é£Á£²µé¤Ë½é¾º³Ê¡£¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï½÷»ÒÀï¤è¤ê¤âÃË½÷º®¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃË»ÒÁª¼ê¤òÁê¼ê¤ËÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æôºê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤â¤ªËß¤äÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£Ó£Ç¤äµÇ°¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çÎÏÁª¼ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ç³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÊ¼¸Ë»ÙÉô¤ÏµÈÀîÁª¼ê¡¢°ðÅÄÁª¼ê¤ËÂ³¤¯Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¾õ¶·¡£Éð°æÁª¼ê¤ä¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£