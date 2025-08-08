「キングオブコント」で2度の決勝進出を果たし、近年ではTikTokやYouTubeのネタ動画で若者から支持を得るお笑いコンビ・ラバーガールのツッコミ担当である飛永翼さんに、「仕事観」をインタビュー。

後編では、芸人仲間のYouTube運営やプロデュース業にも挑む姿勢、そして「肩書に縛られない働き方」への考え方を深掘りします。現状の肩書だけでは満足できていないけれど、一歩踏み出せずにいるビジネスパーソンへのアドバイスや“自分自身の肩書”についての率直な思いを語ってもらいました。

前編： TikTokバズの仕掛け人ラバーガール・飛永翼「僕の仕事はラバーガールの最適解を見つけること」

いくつもの武器を持っていれば、どこかで必ず活きる

――後輩芸人のラブレターズ・塚本さんの「塚本ミシン」をプロデュースすることになった経緯は？

飛永 ラブレターズの塚本くんはコントをめちゃくちゃ頑張っていて面白いんですけど、マネタイズが本当に下手だったんです（笑）。ずっとYouTubeで数百、数千回再生ほどのラジオをコツコツ投稿していて、見ていて「もどかしいなぁ」と思っていて……。

ちょうどその頃、コロナ禍に入って塚本くんが「ミシンで裁縫をしている」という話を聞いて、 「編集は僕がやるから、ミシンをYouTubeにしちゃえば？」 と言いました。長尺の作業動画だから収益化にも向いているなと思ったし、生活にゆとりができたらもっとコントが伸びるんじゃないかなと……。塚本くんには報われてほしいという気持ちがあったので、やらせたというよりは“やってもらった”という感覚です。

そしたら、思いのほかミシンのセンスがあったし、さらば青春の光・森田さん、しずるさんといった人脈もあって、一気に注目されましたね。

――プロデュース側としての手応えはいかがでしたか？

飛永 塚本くんが元々持っていた魅力が“ミシン”という切り口によって広がっていく様子を、僕はただ見守っていただけです 。でも、キングオブコントで優勝した瞬間は「自分の手を離れてしまったな」というちょっとした悲しさはありました（笑）。

とはいえ、コントで優勝という形で評価される前からミシンという武器を持っていたわけで、今もそちらの仕事が増えているのを見ると「やっておいて良かったね」と思います。

以前、アンガールズ・田中さんが「芸人は刀をたくさん持っていないとダメだ」と言っていたんですが、本当にその通りだなと。 いくつもの武器を持っていれば、どこかで必ず活きる 。塚本くんは、それを手に入れていた。それ自体が才能だし、自分が関わっていることは僕としてもうれしいですね。

――他の芸人にもプロデューサー的視点でアドバイスをしたりすることはありますか？

飛永 気になったら言っちゃうタイプなので言いますけど、基本的にはあまり聞いてもらえないですね。芸人って基本的に頑固なんで、先輩や仲間に言われたことを素直に受け入れない人が多い。ザ・ギースの尾関さんが子供の手作りお弁当をSNSに投稿していて、順調に仕事には繋げているんですけど「もっとこうしたら？」とアドバイスをしてもなかなかやってくれないんですよ（笑）。塚本くんが素直に受け入れる力があったというだけという気はしますね。

根底にあるのは「芸人をいつまでやれるのか」という不安

――今後プロデュースしてみたいことや、コラボしたい人はいますか？

飛永 ラバーガールのTikTokがうまくいった実績もあるので、TikTokでもう一個何かやりたいなっていう気持ちはあります。特に、元々アイドルが好きなので、 アイドルの方と組んでYouTubeとかTikTokをやってみたいな とは思っています。

――なぜそういった“裏方的な動き”に興味があるのでしょうか？

飛永 根底には 「芸人っていつまでやれるんだろう」という不安 があるんだと思います。50歳くらいまでは何とかなるとは思うんですが、60歳を超えて第一線でお笑いやっている人って少ないじゃないですか。だったら、それまでにその歳でもやれるお笑いに関わることを見つけていかないとヤバいという危機感はあるかもしれませんね。だから、できる限りは若い人の求めるモノの中にいたいです。

単独ライブは“充電期間”に。厚みを増してから楽しい気持ちで戻りたい

――ラバーガールとして単独ライブは2019年に全国ツアー、2023年には東京・大阪公演を行っていますが、今後のプランはありますか？

飛永 全国ツアーをやっていて、毎回の公演で反省点ばかり見えてしんどくなってしまった時期があって。本来は好きで始めたはずなのに、最近はちょっと苦しくて「逃げたい自分」が強い。2023年のライブを終えて「僕たちの単独ライブは完成したな。これ以上のものを作るには充電期間がいるな」と思っちゃったんですよね。

あとは、自分でプロデュースしているからこその弊害かもしれませんが、音楽の発注からグッズ制作の交渉、スタッフとの連携まで、自分たちでやらないといけないことが多すぎて、2人だけだと厳しい。これからライブを大きくしたいなら仲間を増やさないと無理だなということも痛感しています。

――おふたりのファンは単独ライブを待っていると思います。

飛永 もちろんファンの皆様が求めてくれていることもそうですし、自分たちもメインは舞台だと分かっています。だけど、そのためにも今は 別の仕事で厚みを増やして、楽しく本業のコントや単独ライブに戻れる気持ちになったらいいなと思っています 。

やってみたいことは作詞・コンビでラジオ・本の出版

――今後挑戦してみたいことはありますか？

飛永 「作詞」 をやってみたいです。元々学生時代は吹奏楽部だったので、音楽は好きなんですが作曲ではできない。でも、作詞だったら今あるキャリアを使ってできるのかなと思っているんです。文学的な才能では勝てないと思うので、ネタのようにシステムがあるモノやTikTokに対応したテンポ感のあるものがよいのかなと妄想はしています（笑）。

それと、芸人のラジオは大好きなんですけど、自分たちはなかなかできてないのでコンプレックスがあって……。コンビ仲は良いんですが、お互いに話したいことがないし、関心もない（笑）。でもそういう関係性だからこそやってみたい気持ちはあります。

あとは、本を出版することは芸人人生で縁がないので達成してみたいです。何でもよいなら出せるかもしれないですけど、ダサいことはしたくないので自信を持って出せるものを作らないといけないなと思っています。

我慢して楽しくないよりは、やってみて後悔したほうがいい

――何かを始めたいと悩んでいるビジネスパーソンが多いと思うのですが、飛永さんのような行動力を持つためにはどうしたらよいのでしょうか？

飛永 僕の場合は「楽しいのがいいな」と思っていて……。「心に負担をかけたくない」と悩んだ時期があったんですが、 我慢して楽しくないよりはやってみて後悔したほうがいいなって思うようになった ことは大きかったですね。

もちろん、無駄な出費や失敗、人との別れもあるんですけど、体験が増えるのは悪いことじゃない。 「やってみないとわからない」というスイッチを押すハードルを低くしておくことが大事 だと思います。成功って何か分からないし、続けていたらしんどい時期は絶対来るから、そうなったらやめればいい。 始めるのも早いし、やめるのも早いぐらいでいい と思います。

そもそも会社員の方々のように、毎日同じ時間に会社に行ってたくさん働くことって、それだけで本当にすごいことだと思うんですよ。まず 「あなたは思ったよりすごいことやっていますよ」 と伝えたい。だから悩まなくていいと思います。

――とても心に響きました。それでも新しいことに挑戦したい人に向けてメッセージをお願いします！

飛永 僕でいうと「お笑い」というベースがあって、そのスキルを活かしながら新しいことをやっている。なので、 会社員の方も全く違うことをやるよりは、今まで培ってきたことから広げていくのがよい と思います。

あとは、 今やっている仕事で何が楽しいかを言葉に出してみたり、人に伝えたりすることも大事 だと思います。

前に占い番組をやっていた影響もあって、占い師の先生と話をする機会があるのですが、 自分がダメだなと思ったときは、自分で動かずに「こういうことをやりたい」と発信していると、周りが助けてくれる、周りの人の運に引っ張られる こともあるそうです。なので、まず口に出してみるのも良いと思います。

――最後に改めて、飛永さんが思う自身の肩書を教えてください。

飛永 「何でメシ食ってるか分かんない芸人」 ですかね（笑）。ウエストランドの井口くんにも「飛永さんって何で稼いでるか分からないですね」って言われたことがあるんですよ。でも、その言葉ってすごく自分らしいなと思っています。

飛永さんは自らを「何で稼いでいるか分からない」と謙遜していましたが、多方面にアンテナを張り巡らせて、新しい何かをスタートし続ける姿は、これからの働き方のひとつのロールモデルと言えるでしょう。まずは飛永さんのように、「自分の仕事の何が楽しいか」「これから何がしたいのか」を誰かに話してみる。その小さな一歩が、新しいキャリアを切り拓くきっかけになるかもしれません。

プロフィール 飛永翼（ラバーガール） 飛永翼（ラバーガール） 1983年2月13日生まれ。静岡県出身。お笑いコンビ・ラバーガールのツッコミ担当。『キングオブコント』で2010年と2014年に決勝進出。近年では、YouTubeやTikTokで配信するネタ動画が若者に支持され、各チャンネルの合計登録者数が120万人超えを果たしている。また、個人でも『ラバーガール飛永チャンネル』を配信するほか、noteでのコラム執筆、お笑いコンビ・ラブレターズ・塚本直毅による活動「塚本ミシン」のプロデュースも行っている。 X（旧Twitter） @tobinaga YouTube ラバーガール Official YouTube Channel 第2ラバーガールChannel【公式】 ラバーガール飛永チャンネル X（旧Twitter） @tobinaga YouTube ラバーガール Official YouTube Channel 第2ラバーガールChannel【公式】 ラバーガール飛永チャンネル

