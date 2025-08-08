【ライブレポート】INI尾崎匠海＆藤牧京介が全国各地で路上ライブを開催！「直接声を届けたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■INI尾崎匠海＆藤牧京介が、隅田公園の広場で即興のアカペラやカバー曲などを披露！

INIの尾崎匠海と藤牧京介が、8月7日に東京・隅田公園 そよ風広場（認可路上ライブ #artspot）で路上ライブを開催した。

尾崎と藤牧は8月4日にオリジナル楽曲「Unrequited Love」「プロポーズ」の2曲を配信リリース。当日、千葉と仙台で路上ライブを実施するという思わぬサプライズで話題を呼んでいた。

終了後、Instagramの生配信で藤牧は「自分的には修行だと思っている」「まだまだもっと歌がうまくなりたい」と意欲を見せ、尾崎は「初心に戻れて楽しい」と率直な感想をコメント。その後も不定期で路上ライブを開催し、オリジナル楽曲のほかINIの楽曲やカバー曲など、各地で精いっぱい歌を届けてきた。

この日も神奈川と東京で路上ライブを実施し、ライブが始まると公園内にふたりののびやかな歌声が響き渡り、帰宅途中の人や散歩中の人も足を止め、次第に人が集まった。即興でアカペラのリクエストに応えたり、「この曲知ってますか？」「夏は好きですか？」など会話をしながら会場は和やかなムードに。

ラストは、6月27日から配信が開始された話題のAmazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』のテーマソング「So You Can Shine」。「Spotify 週間バイラルチャート」で首位を獲得した楽曲で、尾崎と藤牧の異なる声質が重なって生まれるハーモニーに観客も聴き入った。

最後に藤牧は「また機会があればいろんなところに行って直接声を届けられるように頑張りたい」と話しつつ、「普段はINIとして活動していて、今回はふたりで少し違った見せ方、いろんな表現の仕方でいつも応援してくださってる方々を楽しませられたらいいなと思ってこの活動をしています」とコメント。

尾崎も「直接、歌を届けられる機会はなかなかないと思うので、またどこかでこういう機会を設けられるように僕達も一生懸命頑張っていきます。これをきっかけにINIを好きになってくれたらうれしいです！」とグループ活動に対しての思いも語った。

各地での路上ライブは普段と一味ちがうロケーション、最低限のセットの中で、自分たちの歌を届けたいというふたりの思いが詰まったライブとなった。今後は9月6日に長崎で開催される『HAPINESS JAM 2025』への出演が決定している。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

リリース情報

2025.08.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Unrequited Love」

2025.08.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「プロポーズ」

尾崎匠海＆藤牧京介（INI）特設サイト

https://ini-official.com/feature/takumi_kyosuke

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/