木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。後輩たちとの自撮りショットを公開し、ファンを喜ばせている。

■木村拓哉とAぇ! group末澤誠也らの貴重な先輩後輩ショット

「yea！」というコメントにピースの絵文字を添えて木村が公開したのは、1枚のモノクロ写真。

前髪を下ろしたヘアスタイルで、袖をロールアップしたTシャツにフェザーネックレスを合わせた木村。座席に座って少し頭を傾け、ペロっと舌を出している。

その後ろの列にはAぇ! groupの末澤誠也とKEY TO LIT （キテレツ）の佐々木大光。さらに後ろの列に関西ジュニアの西村拓哉、嶋崎斗亜（崎は、たつさきが正式表記）、少年忍者のヴァサイェガ渉が座り、笑顔でピースをしている。

貴重な先輩後輩ショットに、SNSでは「誠也くんよかったね！」「みんなが見たかった写真をこうやってポンって上げてくれる木村さんさすが」「最強で最高の大先輩」「素敵な写真」「なにこの天最高すぎるコラボ」「キムタク× ニシタクが同じ画面にいる！」「みーんなかわいい」など大きな反響が寄せられている。

