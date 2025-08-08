Aぇ! group佐野晶哉＆KEY TO LIT岩崎大昇、2年連続「ラヴィット！」音楽イベント出演決定 ジェネ小森隼も初参戦
【モデルプレス＝2025/08/08】TBSの朝番組「ラヴィット！」発の音楽イベント「LOVE IT！ ROCK 2025」が、8月23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催。この度、Aぇ! groupの佐野晶哉、KEY TO LIT・岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）、GENERATIONSの小森隼らの出演が発表された。
【写真】佐野晶哉、肉体美披露
2025年もチケットの応募が殺到し、約1万席に対して約15万件の応募があったという同イベント。先日出演者第1弾が発表され話題を呼んでいるだが、今回、出演者第2弾として33人のラヴィット！ファミリーの出演が発表された。
Aぇ! groupの佐野、KEY TO LITの岩崎は、2年連続で参戦決定。2024年、代々木第一体育館を熱狂の渦に巻き込んだ2人だが、今回はどんな演目を披露するのか。
さらに、GENERATIONSのメンバー・小森の初参戦も発表。小森は“絶対にここでしか見られない衝撃の演目”を披露するという。他にも、現在水曜シーズンレギュラーの超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）や、アカペラボーカルグループ・RAG FAIRの参戦が決定した。第1弾で発表されている出演者と合わせ、総勢82人が「LOVE IT！ ROCK 2025」を盛り上げる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐野晶哉、肉体美披露
◆「LOVE IT！ ROCK 2025」佐野晶哉・岩崎大昇ら第2弾出演者解禁
2025年もチケットの応募が殺到し、約1万席に対して約15万件の応募があったという同イベント。先日出演者第1弾が発表され話題を呼んでいるだが、今回、出演者第2弾として33人のラヴィット！ファミリーの出演が発表された。
さらに、GENERATIONSのメンバー・小森の初参戦も発表。小森は“絶対にここでしか見られない衝撃の演目”を披露するという。他にも、現在水曜シーズンレギュラーの超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）や、アカペラボーカルグループ・RAG FAIRの参戦が決定した。第1弾で発表されている出演者と合わせ、総勢82人が「LOVE IT！ ROCK 2025」を盛り上げる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】