映画『35年目のラブレター』BD＆DVD化！笑福亭鶴瓶×原田知世×重岡大毅×上白石萌音による告知動画も公開

■Blu-rayのみの特典として、映画の感動をより盛り上げる封入アイテム（初回限定）と貴重な映像を収録！

映画『35年目のラブレター』のBlu-ray＆DVDが11月19日に発売される。

3月に全国355館にて公開され、興行収入10億円を超える大ヒット。互いを想い合う夫婦の姿に感涙必至と、大多数の観客から絶賛の声を集めた本作。

戦時中に生まれた西畑保は、十分な教育を受けることができず、読み書きができないまま大人に。保は自分を支え続けてくれた最愛の妻・皎子（きょうこ）への感謝を自身で書いた手紙で伝えようと、夜間中学に通い始める。

主人公・西畑保を笑福亭鶴瓶、その妻・皎子役を原田知世、西畑夫妻の若かりし頃を重岡大毅と上白石萌音が演じた。一から文字を習い、妻へのラブレターを書くために奮闘する夫と長年支え続けた妻の心温まる感動の実話だ。

Blu-rayのみの特典として、ここでしか手に入らない映画の感動をより盛り上げる封入アイテム（初回限定）と貴重な映像を収録。

封入特典の「スペシャルフォトアルバム」は、夫婦の若かりし頃から現在までの、35年間の未公開場面写真を織り交ぜた映画の感動名シーンとラブレター、そして、塚本監督のコメント綴った全20ページのアルバム風ブックレット。

さらに、スペシャル版（初回生産限定）のみの特典として、非売品である台本を縮刷した「映画脚本」と、大切に保管し飾ることもできる特製三方背ケースを

付属。そして映像特典として、ここでしか見られない、約60分に及ぶメイキングなどが収録される。

Blu-ray＆DVDの発売に先駆け、本作の印象的なシーンについて語った笑福亭鶴瓶×原田知世×重岡大毅×上白石萌音の4人による告知動画も公開された。

リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『35年目のラブレター』

Blu-ray＆DVD特設サイト

https://www.toei-video.co.jp/special/35th-loveletter/