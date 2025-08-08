¥¨¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï28¡óÁý±×¤Ø
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È <8912> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î8Æü¸áÁ°(10:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ15.0¡ó¸º¤Î1²¯8700Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ç¯6·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ28.3¡óÁý¤Î2²¯4000Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.9¡ó¸º¤Î5500Ëü±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.3¡ó¢ª8.6¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
