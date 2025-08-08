10時の日経平均は775円高の4万1834円、ＳＢＧが271.47円押し上げ 10時の日経平均は775円高の4万1834円、ＳＢＧが271.47円押し上げ

8日10時現在の日経平均株価は前日比775.18円（1.89％）高の4万1834.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1084、値下がりは453、変わらずは83と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を271.47円押し上げている。次いでファストリ <9983>が94.81円、テルモ <4543>が61.18円、アドテスト <6857>が54.02円、東エレク <8035>が44.06円と続く。



マイナス寄与度は137.36円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、トレンド <4704>が18.1円、ニコン <7731>が2.28円、資生堂 <4911>が1.77円、古河電 <5801>が1.61円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は医薬品、非鉄金属、石油・石炭の3業種にとどまっている。値上がり率1位は精密機器で、以下、その他製品、その他金融、情報・通信、輸送用機器、電気機器と続いている。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

