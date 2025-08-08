現場へ続く道を封鎖する警官＝７日/Aimee Dilger/AP

（ＣＮＮ）米ペンシルベニア州で７日、通報を受けて出動した州警察の警官２人が待ち伏せされて銃撃された。容疑者はその場で射殺された。

ペンシルベニア州警察が同日、記者団に語ったところによると、銃撃された警官はジョセフ・ペレチンスキーさんとウィリアム・ジェンキンスさん。通報を受けて安否確認のため駆け付けたところ、待ち伏せされていたという。

２人とも空路で病院に搬送されて救急治療を受け、容体は安定しているという。

事件は現地時間の７日午前１１時１７分ごろ、同州トンプソンタウンシップで発生。警官２人が銃撃されたことを受け、州警察と地元警察が周辺を包囲した。「容疑者はライフル銃を持っていて、指示に従わなかったことから射殺した」と警察は説明している。

これとは別に、現場で救助にあたっていた救急隊員の男性１人も負傷した。

銃撃された２人の警官のうち、ペレチンスキーさんは同僚の警官に止血帯を巻いて傷の手当てをしていたという。そこへもう一人の警官が助けに入り、「パトカーに何発もの銃弾を浴びながら」負傷した２人を救出した。「命が助かったのは本当に幸運だった」と警察は話している。