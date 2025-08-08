【ユニクロの新作】がかなりオシャレ！ マニアもお気に入り♡「優秀パンツ」

マンネリ化が気になる夏のワンツーコーデをアップデートするなら、次の季節を見据えた新作アイテムを取り入れるのが正解かも。今回は、気負わず取り入れられそうな【ユニクロ】のパンツにフォーカス。トレンドのワイドシルエットで、こなれ感満点！ おしゃれなユニクロマニアたちからも高評価を得ているアイテムの魅力をレポートします。

スウェットなのにきちんと見え

【ユニクロ】「スウェットパンツ」\3,990（税込）

サイドに入った細めのラインが、コーデのさりげないポイントになるスウェットパンツ。ストンと落ちる、ややゆったりめのシルエットで、インフルエンサーの@neni.moさんも「穿き心地ラクでめちゃくちゃ気に入ってる」と絶賛。甘めのトップスを合わせれば、ラフになりすぎない、ちょうどいいハズし感を楽しめそうです。

大人の余裕を感じる美シルエットデニム

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

程よいゆるさと絶妙なカーブシルエットが特徴の新作ジーンズ。脚のラインを拾いにくく、丸みを帯びたラインが体型カバーも叶えてくれそう。シャツを合わせれば大人の品格漂う上品カジュアルが完成。淡色デニムは軽やかで夏らしい雰囲気を演出できるので、ペールトーンのアイテムで爽やかに合わせるのがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@neni.mo様、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M