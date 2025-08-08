今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「スンスン共和国」に投稿された、独特な水の飲み方をする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は34万回を突破し、投稿には「初めましての飲み方すぎる」「うちの猫とおなじだw」といった声が集まっています。

【動画：「初めましての飲み方すぎる」自動給水機で水を飲む猫を見てみると…】

独特な飲み方をするスンスンちゃん

TikTokアカウント「スンスン共和国」に登場したのは、猫の「スンスン」ちゃん。ボリューミーでもっふもふな毛がチャームポイントの猫ちゃんです。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、独特な手法で水を飲むスンスンちゃんの様子。一般的に自動給水機に口を近づけて直接飲むイメージだったのですが、スンスンちゃんは水を手につけて飲んでいたといいます。

さっきトイレしてたよね…？

しかも、見事な手さばきで水を飲んでいたそうで、まるで高速餅つきと遜色ない速さで手を動かしていたそう。スンスンちゃんの前世は、世界に名を知らしめるほどの返し手(餅をひっくり返す人)だったのでしょう。

ただ、飼い主さんが気になったのは、スンスンがトイレを出た直後に手で水を飲んでいたこと。もしかすると、「水を飲むついでに手を洗えば一石二鳥にゃ」と思っているのかもしれませんね。

普通の飲み方もできるにゃ

独特な水の飲み方をしているスンスンちゃんですが、飼い主さん曰く、普段は口を近づけて水を飲んでいるそう。それだけに、なぜ今回独特な飲み方をしようとしたのか、謎は深まるばかりです。

投稿は、TikTokにて4.3万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。「手じゃなくてしっぽで飲んでるように見えた！」という方も多く、スンスンちゃんのもふもふな手にも注目が集まっています。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「私ん家の猫ちゃんと一緒すぎて可愛いwww」「うちの子もこの飲み方します！笑」「もしかしたら手を洗いながら飲んでいる？」「手の動きが人間すぎる」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「スンスン共和国」では、もふもふな毛がチャームポイントのスンスンちゃんの様子が多数投稿されています。スンスンちゃんが見せるさまざまな姿が微笑ましくて、見ているだけでホッコリしますよ。

スンスンちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「スンスン共和国」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。