「初めましての飲み方すぎる」自動給水機で水を飲む猫を見てみると…あまりにもクセが強い様子に爆笑「餅つきくらいの速さｗ」と34万再生
今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「スンスン共和国」に投稿された、独特な水の飲み方をする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は34万回を突破し、投稿には「初めましての飲み方すぎる」「うちの猫とおなじだw」といった声が集まっています。
【動画：「初めましての飲み方すぎる」自動給水機で水を飲む猫を見てみると…】
独特な飲み方をするスンスンちゃん
TikTokアカウント「スンスン共和国」に登場したのは、猫の「スンスン」ちゃん。ボリューミーでもっふもふな毛がチャームポイントの猫ちゃんです。
今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、独特な手法で水を飲むスンスンちゃんの様子。一般的に自動給水機に口を近づけて直接飲むイメージだったのですが、スンスンちゃんは水を手につけて飲んでいたといいます。
さっきトイレしてたよね…？
しかも、見事な手さばきで水を飲んでいたそうで、まるで高速餅つきと遜色ない速さで手を動かしていたそう。スンスンちゃんの前世は、世界に名を知らしめるほどの返し手(餅をひっくり返す人)だったのでしょう。
ただ、飼い主さんが気になったのは、スンスンがトイレを出た直後に手で水を飲んでいたこと。もしかすると、「水を飲むついでに手を洗えば一石二鳥にゃ」と思っているのかもしれませんね。
普通の飲み方もできるにゃ
独特な水の飲み方をしているスンスンちゃんですが、飼い主さん曰く、普段は口を近づけて水を飲んでいるそう。それだけに、なぜ今回独特な飲み方をしようとしたのか、謎は深まるばかりです。
投稿は、TikTokにて4.3万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。「手じゃなくてしっぽで飲んでるように見えた！」という方も多く、スンスンちゃんのもふもふな手にも注目が集まっています。
投稿を見たTikTokユーザーからは、「私ん家の猫ちゃんと一緒すぎて可愛いwww」「うちの子もこの飲み方します！笑」「もしかしたら手を洗いながら飲んでいる？」「手の動きが人間すぎる」など、たくさんのコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「スンスン共和国」では、もふもふな毛がチャームポイントのスンスンちゃんの様子が多数投稿されています。スンスンちゃんが見せるさまざまな姿が微笑ましくて、見ているだけでホッコリしますよ。
スンスンちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「スンスン共和国」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。