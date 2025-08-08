Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ4Ëü1968±ß¡¡ÊÆ´ØÀÇ½ä¤êÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¸åÂà
¡¡8Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Â³¿¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ900±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Î½¤Àµ¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Çö¤ì¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëTOPIX¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ3000.00¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ909±ß53Á¬¹â¤Î4Ëü1968±ß68Á¬¡£TOPIX¤Ï49.19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3037.11¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÀÇ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆIT´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£