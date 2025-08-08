角川春樹事務所が出版する女性ファッション誌「美人百花」は8日までに公式インスタグラムを更新。同日発売の9月号で休刊になることを発表した。このところ有名誌の休刊が相次いでいる。

投稿では「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。美人百花は8月8日発売の9月号をもって休刊となります」と報告。「最後となる今号は、純粋に秋のファッションを楽しめる百花フェミニンがたくさん掲載された、いつも通り充実した内容となっています。是非お手にとってご覧ください」と呼びかけ。「約20年もの間、関わってくださった全ての方々、一緒に歩んでくれた百花レディ達に大きく感謝を申し上げます。ありがとうございました」と感謝した。

ファッション誌を巡っては昨年、「JELLY」や「steady.（ステディ）」も休刊を発表している。

今年に入っては、5月20日に「POTATO（ポテト）」が7月22日発売の9月号をもって休刊すると、発行元のワン・パブリッシングが発表。1984年に創刊され、旧ジャニーズ事務所のアイドルのインタビュー記事やグラビア写真などを掲載してきた。今年3月からは月刊から奇数月22日発売の隔月刊行に変更していた。

アイドル雑誌では「ポポロ」が昨年7月に休刊。「WiNK UP」も5月発売号で休刊を発表している。