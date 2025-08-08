【レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション】 8月26日より定番商品として販売 価格：198円（税別）

レッドブル・ジャパンは、「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」を8月26日より定番商品として販売開始する。価格は198円（税別）。

本商品は、華やかな香りと爽やかな甘さが特徴のマスカット味のエナジードリンク。これまで期間限定フレーバーとして多くの支持を集めたマスカット味が、再販希望の声に応え定番商品として新たにラインアップに加わることとなった。

また、発売を記念して、夏のずぶ濡れカラーシューティングイベント「Red Bull COLOR SPLASH- Green vs Purple -」が8月20日より開催される。

レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション

発売日：8月26日（火）

希望小売価格：198円（税別）

内容量：250ml

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、EC サイトなど

「Red Bull COLOR SPLASH -Green vs Purple -」期間限定開催

「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」の発売を記念して横浜ワールドポーターズの屋上にて、水鉄砲でカラーインクを撃ち合うカラーシューティングイベント「Red Bull COLOR SPLASH - Green vs Purple-」が開催される。開催期間は8月20日から8月24日まで、

使用するインクは、マスカット味のグリーンと、巨峰味のパープル。参加者はスタート時に白いTシャツを着用し、どちらの“ぶどう味”カラーで相手チームを多く染められるかを競う。対決後には、発売前の「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」が特別にもらえる。さらに、当日の気温が35度を超えた場合、参加費が全額返金される。

※今回のイベントのために特殊なカラーインクを開発。すべて口に含んでも害のない素材を使用し、安全かつ安心してシューティングできるように配慮しています。

「Red Bull COLOR SPLASH - Green vs Purple -」開催概要

会場：横浜ワールドポーターズ屋上 ルーフトップワールド

（神奈川県横浜市中区新港 2丁目 2-1）

日程：8月20日（水）～8月24日（日）

平日：16時 各回1時間

土日：16時／17時 各回1時間

定員：各回14名

参加条件：16歳以上

内容：（1）ルール説明、（2）カラーガン、（3）自由に撮影タイム

参加費：1,000円

※当日の気温が35度を超える日に参加される方へは全額返金します。

エントリー方法：Peatixより事前に応募

□エントリーページ

※イベントに関する注意事項はエントリーページより確認できる。

(C) 2025 Red Bull