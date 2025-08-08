【ムーミン×トートバッグ】爽やか刺繍で夏のおでかけを彩って♡

2025年はムーミン小説出版80周年、そして「ムーミンの日」制定20回目という特別なアニバーサリーイヤー。そんな夏を彩る限定カラー「ミントグリーン」の刺繍トートバッグが登場しました。軽量・撥水・大容量と、見た目の可愛さだけでなく実用性も◎。夏の日差しに映えるムーミンの“うしろ姿”が、どこか懐かしく心に残ります。毎日のコーデに、ほんのり優しい癒しを添えてくれるバッグです。

夏コーデを格上げする、爽やかムーミン刺繍

価格：6,490円（税込）

柔らかなミントグリーンが爽やかに映える今季限定カラー。バッグに施された刺繍は、プリントでは出せない立体感と高級感が魅力です。

砂浜にたたずむ水着姿のムーミンの“うしろ姿”が、思わず微笑んでしまうほど愛らしい♡

陰影まで丁寧に再現された刺繍は、眺めているだけで癒されそう。どんなスタイルにも合わせやすく、大人女性のデイリーコーデをそっと引き立ててくれます。

旅行やレジャーにぴったりな実用性

軽さ約130gと驚くほど軽量なのに、容量は約15L。

折りたたみ可能でサブバッグとしても優秀なトートは、日常使いはもちろん、一泊旅行やアウトドアでも大活躍！

撥水ナイロン素材を使用しており、急な雨でも安心です。

中にはファスナー付きポケットもあり、鍵やスマホの収納にも困りません。

さらに、ニョロニョロ刻印のスナップボタンや丈夫なロープハンドルなど、細部までこだわりが詰まっています。

ファンから絶賛の声多数！愛される理由とは？

「刺繍が綺麗で他のカラーも欲しい」「プリントじゃなく刺繍なところが高級感あって◎」など、購入者のレビューでは絶賛の声が続出。

ムーミンの世界観をそのままバッグに閉じ込めたような本シリーズは、長く愛用したくなるディテールと使いやすさが魅力です。ムーミン好きにはもちろん、ギフトとしても喜ばれること間違いなし。

限定カラーのミントグリーンは、この夏だけの特別な出会いになりそう♪

この夏の記念に、ムーミンとおでかけを

ムーミン小説出版80周年＆「ムーミンの日」20周年という記念すべき2025年。そんな節目の年にぴったりの、夏限定「ミントグリーン」の刺繍トートバッグは、デザインと実用性を兼ね備えた一品です。

夏の思い出を一緒に持ち歩きたくなるような、とっておきの相棒として迎えてみてはいかが？ムーミンと一緒に、特別な夏を楽しんでくださいね♪