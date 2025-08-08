好きな『ウェザーニュースLiVE』のお天気キャスターランキング！ 「白井ゆかり」を抑えた圧倒的1位は？
最新の気象・防災情報を迅速かつ的確に伝える生放送番組『ウェザーニュースLiVE』は、現在15人以上のお天気キャスターが番組を担当しています。
All About ニュース編集部は7月8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「お天気キャスター・気象予報士」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな『ウェザーニュースLiVE』のお天気キャスター」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、白井ゆかりさんです。
1991年生まれの白井さんは、2015年にウェザーニューズに入社。2023年4月に産休のため一時休養していましたが、2024年7月にキャスターとして復帰を果たしました。番組内では「ゆかりん」の愛称で親しまれ、柔らかな語り口と丁寧な気象解説が魅力です。
回答者からは、「透明感がある」（40代女性／福島県）、「安心感のある語り口 だと思う。朝にぴったりの心地よさ」（20代女性／愛知県）、「天気にすごく詳しくていろんな情報を教えてくれるから」（40代男性／神奈川県）、「しっかりとしていて、安定感があった」（30代女性／岩手県）などの声が上がりました。
1位は、山岸愛梨さんでした。
1987年生まれの山岸さんは、第10期のウェザーニュースキャスターオーディションに合格。気象予報士・防災士として活躍しているほか、星空案内人や花火鑑賞士などマルチな才能の持ち主です。また、『ウェザーニュースLiVE』に出演している超高性能お天気お姉さん系アンドロイド「Airi」は山岸さんの人格をモデルにしたVTuberで、山岸さんはAiriのマネージャーも務めています。
アンケート回答では、「親しみやすい雰囲気と的確な情報提供が魅力的」（20代女性／東京都）、「テレビ映りがよく、華があって口調も落ち着いていて素晴らしい」（30代女性／愛知県）、「本当にきれいでこの人を知ってからウェザーニュースを見るようになったので」（40代男性／兵庫県）、「安心感・安定感抜群で、天気予報の女神です」（60代男性／香川県）といったコメントが寄せられました。※回答コメントは原文ママです。
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
