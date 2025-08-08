¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¡ÈËÜÍè¤ÎÌÌÇò¤µ¡É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡ªSANKYO¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKUGITAMA¡×»ÏÆ°
SANKYO¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³ËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKUGITAMA(¥¯¥®¥¿¥Þ)¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÂç½°¸ä³ÚÊ¸²½¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¡ÖÊ£»¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¡¢Í·µ»¿Í¸ý¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Öµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ä³Ú¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Í·¤Ó¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÎÊ¸²½¤ÈDNA¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖKUGITAMA¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î»°°Ì°ìÂÎ»Üºö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÇ¤ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÅ£¤È¶Ì¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³ËÜÍè¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖKUGITAMA¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤äÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬»ý¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤½¤Î·Ñ¾µ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¶¦´¶¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ü¡Ú¸ø¼°¡ÛSANKYO¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¢ã KUGITAMA ¢ä ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
¡û¡ü¡ÖKUGITAMA¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È »Üºö³µÍ×
¡Ú1¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¡§¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¿¡ÖSANKYO¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(²¾¾Î)¡×³«Àß¡ã2025Ç¯10·î¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡ä
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¡¢±©º¬¥â¥Îµ¡¤Ê¤É¤Î²û¤«¤·¤ÎÌ¾µ¡¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡£
¡¦°ìÉô¤Îµ¡¼ï¤ÏÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ú2¡Û¥ê¥¢¥ë»Üºö»²¾È)¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Àµ¡¼ï¤ò¼ÂºÝ¤ËÍ·µ»¤Ç¤¤ëÏ¢Æ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¡¦¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤ÎÍ·µ»ÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇîÊª´Û¡ÖSANKYO¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(²¾¾Î)¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¡£
Âè1ÃÆ¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥Ü¥¹¥¡¼µ¡×(1988Ç¯)¥¤¥á¡¼¥¸
SANKYO¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(²¾¾Î)¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ú2¡Û¥ê¥¢¥ë»Üºö¡§¡Ö¥«¥Õ¥§¡ßÍ·µ»µ¡¡×¤ÎÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤òÅ¸³« ¡ã2026Ç¯²Æº¢Í½Äê¡ä
¡ÖÅ£¤È¶Ì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¥ì¥È¥í¤Ê±©º¬¥â¥Îµ¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³µ¡¤¬³Ú¤·¤á¤ëÍ·µ»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«Í½Äê¡£
¡Ú3¡Û¥×¥í¥À¥¯¥È»Üºö¡§±©º¬¥â¥Îµ¡¤Î¿·µ¬³«È¯¡¦Äã²Á³Ê¤Ç¤ÎÄó¶¡ ¡ã2026Ç¯½©º¢Í½Äê¡ä
¡¦¡ÖÅ£¤È¶Ì¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿±©º¬¥â¥Îµ¡¤Î¿·Âæ¤ò³«È¯Ãæ¡£
¡¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤Äã²Á³Ê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ú2¡Û¥ê¥¢¥ë»Üºö»²¾È)¤Ë¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡Ú4¡Û¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤È¶È³¦²ÝÂê²ò·è¤òÃ´¤¦¿·ÂÎÀ©
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¶È³¦²ÝÂê¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¶È³¦´ÖÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
¡ã¿·²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§SANKYO IZM(¥µ¥ó¥¥ç¥¦ ¥¤¥º¥à)³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2025Ç¯8·î8Æü(Í½Äê)
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«»°ÃúÌÜ29ÈÖ14¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ 郄¶¶Çî»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§Í·µ»µ¡Ê¸²½¤Î¸¦µæ¡¦·¼È¯µÚ¤ÓÉáµÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤ËÈ¼¤¤¡ÖKUGITAMA¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡ýSANKYO¤ÎÄ©Àï¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖKUGITAMA¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Í·µ»Ê¸²½¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤È¼Ò²ñÅªÍý²ò¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¤Þ¤À¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¤«¤Ä¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¡¢¤½¤·¤Æ¸½Ìò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¨¡¨¡
¤¢¤é¤æ¤ë³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¸ä³ÚÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Âè°ìÊâ¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤µ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡ÖKUGITAMA¡×¤Îº£¸å¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÂç½°¸ä³ÚÊ¸²½¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¡ÖÊ£»¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¡¢Í·µ»¿Í¸ý¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Öµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ä³Ú¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖKUGITAMA¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤äÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬»ý¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤½¤Î·Ñ¾µ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¶¦´¶¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ü¡Ú¸ø¼°¡ÛSANKYO¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¢ã KUGITAMA ¢ä ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
¡û¡ü¡ÖKUGITAMA¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È »Üºö³µÍ×
¡Ú1¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¡§¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¿¡ÖSANKYO¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(²¾¾Î)¡×³«Àß¡ã2025Ç¯10·î¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡ä
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¡¢±©º¬¥â¥Îµ¡¤Ê¤É¤Î²û¤«¤·¤ÎÌ¾µ¡¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡£
¡¦°ìÉô¤Îµ¡¼ï¤ÏÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ú2¡Û¥ê¥¢¥ë»Üºö»²¾È)¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Àµ¡¼ï¤ò¼ÂºÝ¤ËÍ·µ»¤Ç¤¤ëÏ¢Æ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¡¦¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤ÎÍ·µ»ÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇîÊª´Û¡ÖSANKYO¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(²¾¾Î)¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¡£
Âè1ÃÆ¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥Ü¥¹¥¡¼µ¡×(1988Ç¯)¥¤¥á¡¼¥¸
SANKYO¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(²¾¾Î)¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ú2¡Û¥ê¥¢¥ë»Üºö¡§¡Ö¥«¥Õ¥§¡ßÍ·µ»µ¡¡×¤ÎÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤òÅ¸³« ¡ã2026Ç¯²Æº¢Í½Äê¡ä
¡ÖÅ£¤È¶Ì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¥ì¥È¥í¤Ê±©º¬¥â¥Îµ¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³µ¡¤¬³Ú¤·¤á¤ëÍ·µ»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«Í½Äê¡£
¡Ú3¡Û¥×¥í¥À¥¯¥È»Üºö¡§±©º¬¥â¥Îµ¡¤Î¿·µ¬³«È¯¡¦Äã²Á³Ê¤Ç¤ÎÄó¶¡ ¡ã2026Ç¯½©º¢Í½Äê¡ä
¡¦¡ÖÅ£¤È¶Ì¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿±©º¬¥â¥Îµ¡¤Î¿·Âæ¤ò³«È¯Ãæ¡£
¡¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤Äã²Á³Ê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ú2¡Û¥ê¥¢¥ë»Üºö»²¾È)¤Ë¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡Ú4¡Û¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤È¶È³¦²ÝÂê²ò·è¤òÃ´¤¦¿·ÂÎÀ©
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¶È³¦²ÝÂê¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¶È³¦´ÖÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
¡ã¿·²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§SANKYO IZM(¥µ¥ó¥¥ç¥¦ ¥¤¥º¥à)³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2025Ç¯8·î8Æü(Í½Äê)
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«»°ÃúÌÜ29ÈÖ14¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ 郄¶¶Çî»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§Í·µ»µ¡Ê¸²½¤Î¸¦µæ¡¦·¼È¯µÚ¤ÓÉáµÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤ËÈ¼¤¤¡ÖKUGITAMA¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡ýSANKYO¤ÎÄ©Àï¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖKUGITAMA¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Í·µ»Ê¸²½¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤È¼Ò²ñÅªÍý²ò¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¤Þ¤À¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¤«¤Ä¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¡¢¤½¤·¤Æ¸½Ìò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¨¡¨¡
¤¢¤é¤æ¤ë³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¸ä³ÚÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Âè°ìÊâ¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤µ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡ÖKUGITAMA¡×¤Îº£¸å¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£