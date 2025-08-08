¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡Öµ÷Î¥´¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À1Æü¡×27°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï½éÆü
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ó¥È¥¸¥å¡¼¥ÉÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¡¡TPC¥µ¥¦¥¹¥¦¥¤¥ó¥É¡á7288¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç27°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï7ÂÇº¹¡£
¡¡5ÈÖ¤Ç2ÂÇÌÜ¤ò¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢9ÈÖ¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÁ°È¾¤ò¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï10ÈÖ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢12ÈÖ¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢14ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¶¯¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤·¤¿¡£17ÈÖ¤Î¥Ü¥®¡¼¤â18ÈÖ¤Ç14¥á¡¼¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Öµ÷Î¥´¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À1Æü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¢¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¢¡Ê23¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£