¡ÚÂç±«·Ù²ü¡ÛÂ¼¾å»ÔŽ¥ÂÛÆâ»Ô¤ÇÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊóÂ³¤¯ 9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂç±«¤Î¶²¤ì¡Ú¿·³ã¡Ã8Æü¸áÁ°9»þ30Ê¬¸½ºß¡Û
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤¬¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢9ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤ä¶¯¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï8·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î1¥«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5Æü(²Ð)Ä«¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é8Æü(¶â)Ä«5»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ 415mm
¡¦Â¼¾å»Ô»°ÌÌ 275mm
¡¦´ØÀîÂ¼²¼´Ø 213.5mm
¡¦Â¼¾å»Ô¹âº¬ 197.5mm
¡¦ÂÛÆâ»ÔÃæ¾ò 196mm
º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¤Ç¤Ï¡¢7Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¤ËºÇÂç24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬284.5mm¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤Ï¡¢8Æü(¶â)¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¤Ëº´ÅÏ»Ô¡¦½Ð±ÀºêÄ®¤Ç¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¾å»Ô¡¦ÂÛÆâ»Ô¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢9Æü(ÅÚ)Ä«6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç80mm¡¢º´ÅÏ¤Ç40mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü(¶â)ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡¢9Æü(¶â)ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï8·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î1¥«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5Æü(²Ð)Ä«¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é8Æü(¶â)Ä«5»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ 415mm
¡¦Â¼¾å»Ô»°ÌÌ 275mm
¡¦´ØÀîÂ¼²¼´Ø 213.5mm
¡¦Â¼¾å»Ô¹âº¬ 197.5mm
¡¦ÂÛÆâ»ÔÃæ¾ò 196mm
º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¤Ç¤Ï¡¢7Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¤ËºÇÂç24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬284.5mm¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤Ï¡¢8Æü(¶â)¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¤Ëº´ÅÏ»Ô¡¦½Ð±ÀºêÄ®¤Ç¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¾å»Ô¡¦ÂÛÆâ»Ô¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢9Æü(ÅÚ)Ä«6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç80mm¡¢º´ÅÏ¤Ç40mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü(¶â)ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡¢9Æü(¶â)ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥À¥¤¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÂçÁ¥,
¿À»ö,
¥Í¥¸,
³¤