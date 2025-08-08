Â¼¾å¡¦ÂÛÆâ»Ô¤ÇÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊóÂ³¤¯¡¡8Æü¸áÁ°9»þÈ¾»þÅÀ

¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤¬¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢9ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤ä¶¯¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï8·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î1¥«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

5Æü(²Ð)Ä«¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é8Æü(¶â)Ä«5»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ 415mm
¡¦Â¼¾å»Ô»°ÌÌ 275mm
¡¦´ØÀîÂ¼²¼´Ø 213.5mm
¡¦Â¼¾å»Ô¹âº¬ 197.5mm
¡¦ÂÛÆâ»ÔÃæ¾ò 196mm

º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¤Ç¤Ï¡¢7Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¤ËºÇÂç24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬284.5mm¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤Ï¡¢8Æü(¶â)¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¤Ëº´ÅÏ»Ô¡¦½Ð±ÀºêÄ®¤Ç¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¾å»Ô¡¦ÂÛÆâ»Ô¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¸å¡¢9Æü(ÅÚ)Ä«6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç80mm¡¢º´ÅÏ¤Ç40mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü(¶â)ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡¢9Æü(¶â)ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£