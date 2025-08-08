◆テニス ▽ナショナルバンク・オープン（７日、カナダ・モントリオール）

女子シングルス決勝が行われ、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング４９位の大坂なおみ（フリー）が、２０２１年２月の全豪オープン以来、約４年半ぶりのツアー優勝を逃した。地元の新星で、同８５位のビクトリア・エムボコ（カナダ）に６−２、４−６、１−６の逆転で敗れた。

自身へのふがいなさか、敗れた後、大坂はコートから姿を消した。表彰式のためにコートに戻ってくると、すでに目は真っ赤。涙があふれていた。準優勝のスピーチも「短く」と前置きし、こぼれ落ちそうな涙をこらえるかのように、大会やスポンサーに感謝を述べるだけにとどまった。

大坂は、安定したプレーで第１セットを６−２で先取。１度もサービスゲームを失わなかった。しかし、第２セットに入ると、突然、お互いにサーブが不調に陥る。相手がダブルフォルトを連発し、リズムをつかみずらかったこともあるが、大坂は第１サーブの確率が落ちた。第２セット以降、９回のサービスゲームで、キープできたのは１回だけ。落ちた気持ちを立て直すことができなかった。