¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²Ö´¬Åì¡¦¸Å¾ë¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡Éã¤ÎÆ±Î½¡¦ÌðÌî¸¬¼¡¤Î¡Ö¿À¶Ê¡×±þ±ç²Î¤Ç¸å²¡¤·¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÇ®¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£´Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡½²Ö´¬Åì¡Ê£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ï¶¯¹ë»äÎ©Æ±»Î¤Ë¤è¤ë¹¥¥«¡¼¥É¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½à£Ö¤ÎÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤ÈÆ±£¸¶¯¡¦²Ö´¬Åì¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¡¡µð¿Í¡¦¸Å¾ëÌÐ¹¬ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä²Ö´¬Åì¤Î£²Ç¯À¸£´ÈÖ¡¦¸Å¾ëÂçæÆÆâÌî¼ê¤Ï²Æ¤Î´ä¼êÂç²ñ¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä£²Ê¬£´ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²Ö´¬Åì¥¢¥ë¥×¥¹¤ÏÉã¤ÎÆ±Î½¡¦ÌðÌî¸¬¼¡£²·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î±þ±ç¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¡¢¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¸Å¾ë¤Î±þ±ç²Î¤¬ÌðÌî¸¬¼¡¤Ê¤Î¥¨¥â¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¸Å¾ë¤ÇÌðÌî¸¬¼¡¤Î±þ±ç²Î¤ÏÇ®¤¤¤Ê¡×¡Ö¸Å¾ë¤ÎÂ©»Ò¤Î±þ±ç²ÎÌðÌî¸¬¼¡¤Ê¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£