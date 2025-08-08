¡Ö¥Ò¥ó¥ÈÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¸µÈà¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¡ª¶Ú¥È¥ì¤Ç¡ÈÃÏ¹ö¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿½÷À¡ÖÃË¤ÏÎ¢ÀÚ¤ë¤±¤É¶ÚÆù¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×
¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¸µ¥«¥Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¼ÂÌ¾¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ò¥ó¥ÈÂ¿¤¹¤®¡×¡Ö»ä¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÅú¤¨¡É¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄ¤Î·èÄêÅª¥Ò¥ó¥È
º£²ó¤Ï¡¢º£µÞÁýÃæ¤Î¡È¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤é¤·¤¯¡¢¶Ú¥È¥ì¤ÇÃÏ¹ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÃË¤ÏÎ¢ÀÚ¤ë¤±¤É¶ÚÆù¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·ó¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎKAKO¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¡£
KAKO¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯¥¸¥à¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬½÷À¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢ÃËÀÀìÍÑ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬»þÀÞ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤é²áµî¤ÎÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦KAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿·Ý¿Í¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾Ò²ð¤ÇÈà¤È¿©»ö¤Î¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
Èà¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö¥ê¥º¥à·Ï¤Î·Ý¿Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤Î¥Í¥¿¡×¡Ö¡Ê¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ë¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëKAKO¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤¤Ï´é±£¤·¤Æ¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖµÕ¤Ë¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤È¤¤Ë´é±£¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½ù¡¹¤Ë¿ÍÊªÁü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ú¤¨¤Ï¡Ö¥Ò¥ó¥ÈÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤â¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
KAKO¤µ¤óÛ©¤¯¡ÖÊÌ¤ì¤ëÆü¤ÎÃë¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦ÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¡Øº£Í·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤È¤«ÀÚ¤Ã¤ÆÈà½÷¤¬¸À¤¦¤«¤é¡Ù¡×¤ÈÈà¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµã¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¤À¤è¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà¤È²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿KAKO¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÖÈà¤¬·ëº§¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤âºÊ¤ÏÇ¥¿±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¤¬»ä¤ÈÊÌ¤ì¤¿·î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤·¤«·ëº§¼°¤¢¤²¤¿¤Î¤â¤½¤Î·î¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤ï¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅö»þ¤ÏÂ¾¤Î·Ý¿Í¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤¬ÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â·ë¹½ÍÌ¾¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ïº£¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ïº£¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëKAKO¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉâµ¤¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¯¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¯¼¡¤ÎÎø°¦¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶Ú¥È¥ì¤Î¤ª¤«¤²¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¼«¿®¤â¤Ä¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ¤Ç¶´¤Þ¤ì¤ë¶Ú¥È¥ì±ÇÁü¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆâÍÆ¤ÈÁê¼ê¤ÎÏÃ¤Ç¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤MC¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£