【俺の楽器・私の愛機】1900「レア物？」
【sandberg(サンドバーグ)Electra TT4】（千葉県 チーローズ中田 60歳）
1867「兄弟？」で、お世話になりました背筋の通った変態様チーローズ中田です。その節はありがとうございました!
さて、今回ご紹介するこの機種はsandbergというメーカーなのですがご存知でしょうか？E◯P関係の方はご存知かも！
某モ◯◯◯ラ楽器様からオファーが来まして是非うちの子を！という事でお見合いする運びとなり、デートした後にレジで結納金を納め、めでたくウチへ嫁いで来ました。
メーカーに4〜5種類位グレードがあり、Californiaというのが主力だそうで、そこそこ流通しているみたいですが、このElectraは日本に1本しか無いそうです。ちなみにドイツ人です。
見た目は木材の色と模様がこんな感じで美女と野獣?!みたいで面白いです。
ベースブランドなんですね。知らなかった。ドイツ製ということは、本来はザントベルクって呼ぶのかな。基本はジャズベですが、絶妙にオリジナリティ高めですね。ヘッドストックも一度見たら忘れないようなデザイン。ストリングガイドが無駄にカッコいいし。前回の投稿と合わせてもいろんなベースをお持ちのようですが、次はこの5弦を狙わないといけないですね。日本に1本しかないモデルだなんて、本来は垂涎のお話なんですが、この5弦バージョンを手に入れるにはフルオーダしかないのかと思うと、茨の道すぎてお気の毒感がヤバい。どんまい。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
