【sandberg(サンドバーグ)Electra TT4】（千葉県 チーローズ中田 60歳）

1867「兄弟？」で、お世話になりました背筋の通った変態様チーローズ中田です。その節はありがとうございました!

さて、今回ご紹介するこの機種はsandbergというメーカーなのですがご存知でしょうか？E◯P関係の方はご存知かも！

某モ◯◯◯ラ楽器様からオファーが来まして是非うちの子を！という事でお見合いする運びとなり、デートした後にレジで結納金を納め、めでたくウチへ嫁いで来ました。

メーカーに4〜5種類位グレードがあり、Californiaというのが主力だそうで、そこそこ流通しているみたいですが、このElectraは日本に1本しか無いそうです。ちなみにドイツ人です。

見た目は木材の色と模様がこんな感じで美女と野獣?!みたいで面白いです。

ベースブランドなんですね。知らなかった。ドイツ製ということは、本来はザントベルクって呼ぶのかな。基本はジャズベですが、絶妙にオリジナリティ高めですね。ヘッドストックも一度見たら忘れないようなデザイン。ストリングガイドが無駄にカッコいいし。前回の投稿と合わせてもいろんなベースをお持ちのようですが、次はこの5弦を狙わないといけないですね。日本に1本しかないモデルだなんて、本来は垂涎のお話なんですが、この5弦バージョンを手に入れるにはフルオーダしかないのかと思うと、茨の道すぎてお気の毒感がヤバい。どんまい。（BARKS 烏丸哲也）

