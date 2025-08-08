鳥取はGK寺沢が骨折で離脱…新潟医療福祉大で大臣杯&インカレ準V経験の新卒GK桃井玲をJFLから補強
ガイナーレ鳥取は8日、GK寺沢優太(32)の負傷と、飛鳥FCのGK桃井玲(22)の完全移籍による獲得を発表した。
クラブ公式サイトによると、寺沢は左立方骨疲労骨折の診断を受けたという。今シーズンはJ3リーグ1試合に出場していた。
JFLの飛鳥FCに所属していた桃井は大卒1年目。FC東京U-15むさしから桐光学園高、そして新潟医療福祉大でプレーしてきた。医福大では2年次から守護神を務め、同年の全日本大学サッカー選手権(インカレ)では準優勝で大会ベストGKを受賞。4年次も総理大臣杯とインカレともに準優勝という成績を残した。
インカレ決勝後の段階でJクラブ4チームへの練習参加はしていたが内定せず。「身長がない分、そのほかのところで勝負していかないといけない」と今後のキャリアを語っていた。新卒初年度はJFLの飛鳥FCに加入し、リーグ戦ではここまで16試合に出場していた。
鳥取の公式サイトでは「シュートストップに定評があり、尚且つ安定した足下の技術もある」と紹介しており、桃井は「ガイナーレ鳥取という歴史あるクラブに移籍できたことを嬉しく思います。一日でも早く皆さんに認めていただけるように日々努力し、結果にこだわって頑張りたいと思います」と意気込みを伝えている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●GK桃井玲
(ももい・りょう)
■生年月日
2002年11月13日
■出身地
東京都
■身長/体重
183cm/80kg
■経歴
清水北FC-FC東京U-15むさし-桐光学園高-新潟医療福祉大-飛鳥FC
