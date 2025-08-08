【8月15日までの恋愛運】一気に理性的になるとき。まーささんが贈る12星座の恋愛占いをチェック

月半ばに向かうにしたがって、今まで情熱的だった流れは一気に理性的に。自分のやる気を改めて客観的に観察し、一層強い目標に変えていくイメージです。各星座の8月前半の恋愛運を、早速チェックしていきましょう。現在、2025年下半期の恋愛占いも公開中。こちらも併せてチェックしてみてくださいね！画像をタップしてね！

8月前半：おひつじ座さんの恋愛運



激しくも得るものの多い時期。ぶつかって学ぼう！



より勢いがあるのは月頭で、半ばに向かうほどより理性的になる感じ。同時におひつじ座を取り巻く対人関係も、月半ばに向かうにしたがってかなり“濃い”状態になります。そもそも今はずっと濃いのですが、一層そうなります。

日常への強い挑戦心がおうし座を輝かせるとき



8月前半：おうし座さんの恋愛運ずばり月半ばはバイトや仕事などは最高レベルで激変のとき。「あっという間にこんなに変わった、始まった！」があり得ます。いきなりだから、そこには一定の苦手感や不安も付きまといますが、実際にそれを手掛けるとおうし座の思いがけない才能が引き出される可能性はとても高いです。

人にもまれ一層強く変身…それが今のふたご座です！



8月前半：ふたご座さんの恋愛運ふたご座の中の譲れない部分が、親しい相手、身近な相手とぶつかる傾向です。かなりの激しさが予想されるので消耗する時期ではありますが、このころぶつかれる相手は「本気で向き合っている関係」がほとんどです。

どこでも行け、何でもやれる。今は自信を手に入れよう



8月前半：かに座さんの恋愛運月半ばもかに座の魅力は全開です。ただ周囲の挑戦モードは変わらず…むしろパワーアップしています。特に今まで家族や特定の関係に縛られ、「愛はあるけど非常に狭い世界にいて、それを息苦しく感じる面もあった」のならば、そこから完全に脱却し、自分の新しい世界を作れるときでしょう。

しし座の胸を震わすドラマチックな絆が作れるかも



8月前半：しし座さんの恋愛運パワフルな流れを継続しつつ、月半ばはまだ上のレベルがあったのかというくらい、対人関係がさらに活性化。一層変化のスピード、範囲がパワーアップしそう。ただでさえしし座の周りでは劇的な転機を迎えている人が多そうですが、それが加速し何かしらのわかりやすい形になっていくでしょう。

活躍領域が格段に広がるとき。恋との兼ね合いが課題



8月前半：おとめ座さんの恋愛運月半ばは社会面の変化がさらにパワーアップ。最近もし生活を順調に変えつつあるなら、そこで得たヒントがうまく社会面とつながり、「これならやれる！」と思わせてくれる感じです。

「やるしかない！」と決意するてんびん座、輝いています



8月前半：てんびん座さんの恋愛運「今の自分は今までに経験がない感じだ！」きっとそう思うであろう月半ば。キレッキレで冴えに冴えた時期です。何か自分なりの強い目標を持ち、もしくは具体的にどうすればいいかが見え、一層挑戦のスピードが加速するような…。周囲にはてんびん座を支持し協力し合う人も多そうですが、実際のところてんびん座の考え、姿勢がみんなの指針。事実上のリーダーでしょう。

新しいさそり座には新しい生活が必要なのである



8月前半：さそり座さんの恋愛運月半ば、おそらくさそり座は今期のとても大事な部分を直感的に理解し、本気を出してくる気がします。それが影響するのは多分生活面や自分自身のものの考え方などで、この時期に引っ越したり、生活&自分にとっての日常というものに対しての考え方を根底から変えたり。そういうさそり座は非常に多いでしょう。

人に刺激され、鍛えられるとき。成長できるよ！



8月前半：いて座さんの恋愛運月半ばは、月頭からの流れを残しつつ一層いて座を取り巻く対人関係はパワフルに。自分の道を積極的に切り開く周囲を見て、大いにやる気が増しそう。今のいて座には人生上の重要な課題があるはず。「これは大変だけれど、何としてもやり遂げたい」。そんな覚悟を抱かせる何かなのでは。

有能さを一層開花させるとき。でも恋人とは微妙かな



8月前半：やぎ座さんの恋愛運月半ばは、やぎ座の奮闘は続き、社会面では一層新たな進展が予想されるでしょう。試行錯誤しながらも、今までとは違う日常の中でやぎ座はいろいろなコツをつかみ、それをそのまま社会面で生かすのかも。

人とは真剣にかつ素直に。大事な何かに目覚めるとき



8月前半：みずがめ座さんの恋愛運月半ばは、パワフルな対人関係から一層刺激され、みずがめ座自身の集中力、行動力も最上級レベルに。今は大きなテーマ&挑戦ほどやりがいを感じられそう。

うお座の日々は劇的に動きそう。流れに乗りましょう！



8月前半：うお座さんの恋愛運日常の変化が一層速いテンポで進む月半ばです。「こんなに早く？」というくらいとんとん拍子に展開しそう。「引っ越し先を探したら即気にいる部屋が見つかり、ちょっと連絡してみたらタイミングよく入居が決まる」（来週引っ越し）とか。

