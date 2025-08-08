

YouTubeで復活を遂げた反町理氏。配信初日は再生数が伸び悩んだが、その後は1週間足らずで12万回に達した。写真は明度を引き上げ済み（写真：「反町理のソコが聞きたい!!」からキャプチャ）

【写真】確かに前衛的すぎるかも？ 初回動画の玉木氏ワンショットの「衝撃的な画角」

3月付でフジテレビの取締役を退任し、BSフジの「プライムニュース」のキャスターを降板した反町理氏が8月1日、YouTubeで「反町理のソコが聞きたい!!」と題した動画の配信を開始した。

6月末で嘱託契約が終わり、フジテレビを離れてまだ1カ月。スピーディーな展開に驚かされた。さっそく興味半分で見てみたが、配信当日夜は再生数が1万回に達しておらず、さすがの反町氏でもこんなところかと思った。

ところがその後、スポーツ紙などで報じられるとぐんぐん再生数が伸び、週明けには10万回を超えていた。8月6日現在で12万回に達している。長らくキー局でキャスターとして活躍しただけのことはあると感心した。

しかも、コメント数は955件、いいね数は4470件と非常にレスポンスがよい。コメントの内容も「待ってました！」「頑張ってください！」などの応援コメントだらけだ。これほどキャスターとして人気があったとは知らなかった。いつの間にか、濃いファンダムを形成していたようだ。

国民民主党並みに“愛された”初回動画

YouTube動画の好評・不評を測る指標の1つとして「エンゲージメント率」がある。コメント数といいね数の合計を再生数で割ったもので、パーセンテージで表す。

動画関係のIT企業であるエビリーによると、今夏の参議院選挙期間中（7月3日〜11日）に配信された主要政党のエンゲージメント率は参政党が9.3%、れいわ新選組14.9%と新興政党で高かった一方、自民党は再生数は多いもののエンゲージメント率が0.9%と低かった。YouTubeの世界でも自民党が“愛されて”おらず、それが選挙結果にも如実に出た。

話を元に戻して、反町氏の初回動画のエンゲージメント率を計算すると4.5%と、国民民主党の4.9%に近い数値だった。初回動画のゲストは同党の玉木雄一郎代表だったが、反町氏の動画は国民民主党と同じくらい“愛されている”といえる。

快調なスタートでめでたいが、動画にはいささか不安を感じた。

まず、照明。暗いとまでは言わないが、明るくない。おそらく、ライティングせずに部屋の照明だけで撮影している。そのため、どんより薄暗い映像になっている。

音声も、最初にスタッフが質問して反町氏が答える際、質問者のマイクがオンではない。テーブルに置かれた反町氏用のマイクに、遠くから質問者の声が聞こえる。ちょっと聞き取りにくいかなというレベルだが、音声の完成度もいまひとつだった。

玉木氏が登場すると、2人の引き画をベースに、ときどき玉木氏のアップになる。そのアップでは画面ギリギリはみ出しぎみに玉木氏の顔があり、ちょっと前衛的だ。そういう狙いのはずはないので、玉木氏の位置の決め方が甘かったと思われる。



確かに前衛的かもしれない、玉木氏のワンショット。写真の明度はオリジナルのまま（写真：「反町理のソコが聞きたい!!」からキャプチャ）

普通は見えない位置にテープを貼って「ここに身体の中心を合わせてしゃべってください」などと指示するものだが、そうした処置がないようだ。

初回動画について何よりも言いたいこと

そして極め付きなのがチャンネル名だ。「反町理のソコが聞きたい!!」をチャンネル名にしそうなものだが、なぜか「NEXTV LAB」となっている。そのためなのか、登録者数は1.59万人にとどまる（8月6日現在）。再生数が12万を超えているのに、登録者数が少なくないだろうか。

私が反町ファンだとしたら、チャンネル名を見てためらう気がする。「あれ？ 反町チャンネルじゃないの？ ほかの動画も見せられるのは嫌だなあ」と感じるだろう。

つまり、チャンネル運営側に一抹の不安を感じてしまうのだ。いまどき大学生だって動画配信時の照明や音声は気にするのに、著名キャスターである反町氏を迎えて開設したチャンネルとして、いかがなものかと思ってしまった。

ただ、これらのお小言以上に私が言いたいのは、反町氏のオープニングのコメントについてだ。動画の冒頭、スタッフの「第三者委員会の報告書に自分の名前が挙がっているのを見てどう思ったか」との質問に対して、反町氏はこう述べている。

「18年前のことが今回の中居事案を分析するうえで特筆に値するという第三者委員会の見立てには正直少々驚いたんですけれども、調査を頼んだフジテレビ取締役会の一員である以上、出てきた報告書を批判する立場をとるべきではないと。それが私の今回の立ち位置でした」

報告書に言いたいことはあったが、立場上、言わなかった。逆に言うと、不満だったと受け取れる。

さらにスタッフが「18年前のハラスメント事案で、当時処分を受けているのに、今回報告書で取り上げられ、プライムニュースを降板し、フジテレビとの契約も6月で終了したことについては？」と質問すると、反町氏はこう言った。

「何らかの業務継続の可能性があったが、契約はもう結ばないことが会社の最終的な結論となったわけです。それを聞いた時点で、自分で今後の道は考えていかなくちゃいけない覚悟が決まりました」

このコメントにも驚いた。反町氏は取締役を3月に退任したのに、なぜか6月までフジテレビと契約を結んでいた。「取締役退任」の裏にある意味をわかっていないのかと思ってしまう。

反町氏は今後も嘱託契約が続くと考えていたのか。まさかキャスター復帰を期待していたのか。反町氏は、報告書に書かれたことを反省もしていないのだろうか。

反町氏が理解していない報告書の意味

なぜ第三者委員会の報告書に18年も前の反町氏のパワハラが書かれたのか。それは、反町氏のパワハラに対して、ずっと現場の社員たちが怒りを燃やし続けていたからだ。その重みを反町氏はわかっているのだろうか。

「反町氏は後輩の指導もあまりせず、自己愛が強い人物と見られていました。早稲田大学の雄弁会出身で、保守系政治家とのつながりを持ち、日枝久氏にゴマをすり寵愛を受けたと誰もが見ていました」と、元フジテレビ関係者は証言する。

人望があまりないうえ、2006年と2007年に反町氏は女性社員2人をしつこく誘い、相手にされないとパワハラ行為に及んだ。ことは社内で明るみに出たが、当時の上司は口頭での注意で済ませた。ハラスメントを受けた女性社員2人はそのことさえ知らされず、納得していなかった。

この件が2018年に『週刊文春』で報じられると、当時の上層部は事実だと認識していたのに、会見では事実無根と言い張った。よその会社の不祥事は徹底的に追及するのに、自分の会社の醜聞はシラを切った。2人の女性社員の意向はまたもや無視され、有耶無耶にされた。

その後、反町氏は2020年にフジテレビの執行役員、翌年には取締役に就任している。ハラスメントがあったし、上層部も内部的にはそれを認めていたが、その加害者は出世し、被害者は泣き寝入りした。当時、現場は反乱を起こしかねなかったとも聞く。ハラスメントを上層部が結託して握りつぶす会社なんて、信頼できるわけがない。

報告書では、この件について社員たちへのアンケートの回答を載せている。このことへの不満を強烈に訴えるコメントが並ぶ。現場は怒りをたぎらせ続けていた。

「反町氏がBSフジからフジテレビに戻って担当した夕方の地上波のニュースの名称が、BS番組名をそのまま受け継いで『プライムニュース イブニング』に変更されました。これには社内も系列も猛反対したのですが、上層部が社内の政治的理由でゴリ押し。結果、視聴率は低迷し、短期間で終了。あまりの朝令暮改ぶりに現場はあきれ返りました」（前出の元フジテレビ関係者）

ハラスメントの件だけでなく、反町氏に対して現場は大きな不満を抱えていたのだ。

だから、18年も前の事件が火山のように噴出した。第三者委員会はこの件を「ハラスメントが蔓延するフジテレビの企業風土の象徴」と捉えたから、わざわざ克明に書き記した。

「ソコが聞きたい」今後の注目ポイント

言ってみれば、現場によるクーデターが起こったのだ。長年の恨みを現場がこぞって晴らしたかったからこそ、中居氏の件と直接関係ないのに報告書で取り上げられた。

反町氏が動画の最初に、18年も前の件が報告書に取り上げられたことに不満げに言及したこと自体、自分には罪がないと言っているも同然だ。反町氏は確かにセクハラとパワハラをしてしまった。そのことで2人の女性は傷ついたし、現場のモラルを著しくダウンさせた。反町氏の罪は大きい。契約終了に愚痴を言える立場ではない。

「反町理のソコが聞きたい!!」は週1回のペースで更新されていくのだろうか。このタイトルなら毎回ゲストが必要なのだろうが、自分の罪の大きさを理解できていないセクハラキャスターの配信にゲストが続くのか、注目していきたい。

（境 治 ： メディアコンサルタント）