Ãæ³°Ìô¤¬¥¦¥êµ¤ÇÛ¥¹¥¿ー¥È¡¢·Ð¸ýÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤Î·ë²Ì¼õ¤±ÊÆ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤¬ÂçÉý°Â
¡¡Ãæ³°À½Ìô<4519.T>¤¬¥¦¥êµ¤ÇÛ¥¹¥¿ー¥È¡£Æ±¼Ò¤¬ÁÏÀ½¤·¡¢ÊÆ¥¤ー¥é¥¤¡¦¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë·Ð¸ýÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¡Ö¥ª¥ë¥Õ¥©¥ë¥°¥ê¥×¥í¥ó¡×¤Ë´Ø¤·¡¢¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö£·Æü¤ËÎ×¾²»î¸³¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜµÚ¤ÓÁ´¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÉû¼¡ÅªÉ¾²Á¹àÌÜ¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤½¤Î¸ú²Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤Î³ô²Á¤ÏµÞÍî¤·¤¿¡£¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿·Ìô¤ÎÈÎÇä¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤¬ËÄ¤é¤à·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ³°Ìô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÇä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS