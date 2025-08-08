ダイフク<6383.T>が急伸し２１年１月以来約４年７カ月ぶりの高値をつけている。７日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８１５億円から８７０億円、純利益を６５０億円から６８０億円へ上方修正し、あわせて中間・期末各３２円の年６４円としていた配当予想を中間・期末各３４円の年６８円へ引き上げたことが好感されている。



豊富な期首受注残高をベースに計画通りに進捗していることから、売上高は６５００億円の従来見通しを据え置いたが、生産の効率化をはじめとするコスト削減への取り組みにより収益性が向上したことで、各利益を上方修正した。なお、前期は決算期変更の経過期間に伴い９カ月決算であったため、前期との比較の記載はない。



同時に発表した６月中間期決算は、売上高３２６４億８９００万円、営業利益５１１億３００万円、純利益３７６億２３００万円だった。一般製造業・流通業、半導体生産ライン、自動車生産ライン向けが、豊富な期首受注残高をベースに順調に推移。会社算出による前年同期比では売上高は７．９％増、営業利益は３４．０％増となった。



